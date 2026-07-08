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খুনের চেষ্টার মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসকে বড় রায় আদালতের: তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি

Aroop Biswas: আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুর থানা এলাকায় একটি খুনের চেষ্টার মামলায় নাম জড়ায় অরূপ বিশ্বাসের। এই মামলায় আইনি হেনস্থার হাত থেকে বাঁচতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।অরূপের অভিযোগ শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, হাই কোর্ট তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। আবার তাড়াতাড়ি শুনানির কী আছে? তখন প্রাক্তন মন্ত্রীর আইনজীবী কিশোর দত্ত আদালতে জানান, এটি আলাদা ঘটনা। তাঁর মক্কেলকে খুনের চেষ্টা হচ্ছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 08, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:18 PM IST
খুনের চেষ্টার মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসকে বড় রায় আদালতের: তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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