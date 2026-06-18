/Aroop Biswas: মেসিকাণ্ডে ৩ নোটিস, এবার ঠেলায় পড়ে সাতসকালে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সল্টলেকে লিওনেল মেসি ইভেন্টে অব্যবস্থাকাণ্ডে এবার থানায় হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পরপর তিনটি নোটিসেও হাজিরা দেননি অরূপ। বিশ্বকাপে মেসি ৩ গোল করার পর এবার গোপন ডেরা থেকে বের হলেন অরূপ বিশ্বাস। আজ সকাল দশটা নাগাদ তিনি হাজিরা দেন বিধাননগর দক্ষিণ থানায়।
গত ডিসেম্বরে কলকাতায় এসেছিলেন লিওনেল মেসি। সল্টলেক স্টেডিয়ামের সেই ইভেন্টের চরম অব্যবস্থায় ক্ষোভ উগরে দেন দর্শকরা। চেয়ার ভেঙে, স্টেডিয়ামে ভাঙচুর করে তোলপাড় করেন বিপুল টাকা খরচ করে মেসিকে দেখতে আসা ফুটবলপ্রেমীরা। অন্যদিকে, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে দেখা গিয়েছিল মেসির সঙ্গে গলাগলি করতে। তাঁর কাঁধে হাত রেখে, জড়িয়ে ধরে হাসহাসি করতে। পরিস্থিতি দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে যান মেসি। ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শকরা। পাশাপাশি মেসি ইভেন্টে টিকিটের কালোবাজারিও অভিযোগ ওঠে। এনিয়ে চরম কটাক্ষ করেছে আদালতও। কিন্তু সেই অব্যবস্থায় প্রাথমিক দায় গিয়ে পড়ে মেসি ইভেন্টের আয়োজক শতদ্রু দত্তের উপরে। পরে তিনি এনিয়ে মামলা করেন। সেই মামলাতেই অরূপকে বারবার নোটিস পাঠাচ্ছিল পুলিস।
টিকিটের কালোবাজারি নিয়ে শতদ্রু অভিযোগ করেছিলেন সল্টলেক স্টেডিয়ামে ৭০,০০০ টিকিট বিক্রির কথা হয়। কিন্তু খোদ অরূপ বিশ্বাস একাই নিয়ে ছিলেন ২২,০০০ টিকিট। সেইসব টিকিট অন্যভাবে বিক্রি করা হয়েছিল। এনিয়ে জিজ্ঞসাবাদের জন্যই অরূপকে ডেকেছিল পুলিস। তিন তিনটি নোটিস দেওয়া হলেও তিনি কখনও শারীরিক সমস্য়া-সহ অন্য কোনও কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে যান। শোনা যাচ্ছে মোসিকাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের রক্ষাকবচ পেয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। আগামী ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবেন না পুলিস। তবে তাঁকেও শর্ত মেনে চলতে হবে। পুলিস ডাকলে যেতে হবে। আদালতের অনুমতি ছাড়া কোথায় যেতে পারবেন না।
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