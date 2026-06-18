Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Aroop Biswas: মেসিকাণ্ডে ৩ নোটিস, এবার ঠেলায় পড়ে সাতসকালে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ

Aroop Biswas: মেসিকাণ্ডে ৩ নোটিস, এবার ঠেলায় পড়ে সাতসকালে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ

Aroop Biswas:  টিকিটের কালোবাজারি নিয়ে শতদ্রু অভিযোগ করেছিলেন সল্টলেক স্টেডিয়ামে ৭০,০০০ টিকিট বিক্রির কথা হয়। কিন্তু খোদ অরূপ বিশ্বাস একাই নিয়ে ছিলেন ২২,০০০ টিকিট।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 18, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:35 AM IST
Aroop Biswas: মেসিকাণ্ডে ৩ নোটিস, এবার ঠেলায় পড়ে সাতসকালে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২০০ মিলি পর্যন্ত বৃষ্টি! অতি ভারী দুর্যোগের কমলা সতর্কতা, উত্তরের উলটপুরাণ দক্ষিণে
Bengal Weather Update52 min ago
2
Aroop Biswas1 hr ago
3
Howrah Swachhta Abhiyan1 hr ago
4
US-Iran Peace Deal2 hrs ago
5
live blog1:51 AM IST