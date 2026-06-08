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Aroop Biswas in Messi Scam: মিলল না আদালতের 'সুরক্ষা', মেলেনি পুলিসের সময়ও! চরম চাপে অরূপ বিশ্বাস

Aroop Biswas Messi Event Scam Caseকলকাতা হাইকোর্টে অস্বস্তিতে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রক্ষাকবচ চেয়ে আবেদন। আগামীকাল শুনানি আর্জি। আবেদনে মান্যতা দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 08, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:25 AM IST
Aroop Biswas in Messi Scam: মিলল না আদালতের 'সুরক্ষা', মেলেনি পুলিসের সময়ও! চরম চাপে অরূপ বিশ্বাস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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