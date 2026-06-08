Aroop Biswas in Messi Scam: মিলল না আদালতের 'সুরক্ষা', মেলেনি পুলিসের সময়ও! চরম চাপে অরূপ বিশ্বাস

অয়ন ঘোষাল, অর্ণবাংশু নিয়োগী: মেসি কাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে পুলিস, আরও বিপাকে প্রাক্তন মন্ত্রী। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সমনে সাড়া দেননি অরূপ, অথচ সঙ্গে কোনও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেননি।
মেসিকাণ্ডে হাজিরা দেওয়ার জন্য সপ্তাহ দু’য়েক সময় চেয়েছিলেন অরূপ। কিন্তু সেই সময়সীমা দিতে নারাজ বিধাননগর পুলিস। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে আজ সোমবারই বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে দু’টি নোটিস অরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে পুলিস সাঁটিয়ে দিয়ে এসেছে তাতে সাফ বলে বলা আছে, প্রাক্তন মন্ত্রী যে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা দিতে চাইছেন না, সেই শারীরিক অসুস্থতার কোনও প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেননি। কোনও মেডিক্যাল রিপোর্ট তিনি জমা দেননি। তাই আজ সোমবার সকাল ১১টার মধ্যে তাঁকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতেই হবে।
গত ১৭ মে শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহতির ৩(৫)/ ৩০৮ (২)/ ৩১৮(৪)/৩৫১(২)/৬১(২) ধারা অর্থাৎ টিকিটে কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, মেসির ইভেন্টের নিরাপত্তায় গাফিলতি, প্রতারণা ইত্যাদির অভিযোগ এনেছেন মেসির গোট টুরের আয়োজক শতদ্রু। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অরূপকে ৪ জুন বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশ। তবে তার আগেই বিধাননগর দক্ষিণ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী। অরূপ জানান, তিনি অসুস্থ। তাই আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অরূপকে সেই সময়টাও দিতে নারাজ পুলিশ। আজ সোমবার ১১টার মধ্যে হাজিরা না দিলে অরূপের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে ইঙ্গিত পুলিসের তরফে।
অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টে বড়সড় অস্বস্তিতে পড়লেন অরূপ বিশ্বাস। গ্রেফতারি এড়াতে আইনি রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। একইসঙ্গে মামলার জরুরি ভিত্তিতে আগামীকালই (মঙ্গলবার) শুনানির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী। কিন্তু আদালতের তরফে সেই আবেদনে মান্যতা দেওয়া হয়নি। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই মামলার শুনানি হবে আদালতের স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই। তড়িঘড়ি শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়ে আদালত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে জানায়, 'এই ধরনের মামলাকে এভাবে বাড়তি অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না।'
এখানেই শেষ নয়, প্রাক্তন মন্ত্রীকে আইনি পথ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আদালতের পরামর্শ, যদি তাঁর সত্যিই গ্রেফতারির কোনও আশঙ্কা থাকে, তবে তিনি নিয়ম মেনে আগাম জামিনের (Anticipatory Bail) আবেদন করতে পারেন। হাইকোর্টের এই অনড় অবস্থানের ফলে আপাতত আইনি স্বস্তি মিলল না অরূপ বিশ্বাসের।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)