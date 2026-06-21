/তৃণমূলের শোকজের জবাবে বিস্ফোরক অরূপ! তিন পাতার চিঠিতে কী জানালেন?

প্রবীর চক্রবর্তী: শোকজের জবাবে তিন পাতার কড়া চিঠি। তৃণমূলের অ্য়াকাউন্টে আর্থিক লেনদেন বেনিয়মের অভিযোগ তুললেন অরূপ বিশ্বাস। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর দাবি, তাঁর সই করা চেকেও বেনিয়ম হয়েছে। কীভাবে সই করা চেক ব্যবহার করা হল? সে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। সূত্রের খবর তেমনই।
বিনা অনুমতিতে ব্যাংকে চিঠি। অরূপ শোকজ করেছিল তৃণমূল। বলা হয়েছিল, শোকজের উত্তর সন্তোষজনক না হলে, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কবে? আজ, রবিবার। রাতেই সেই শোকজের জবাব দিয়ে দিলেন একদা মমতা ঘনিষ্ঠ এই নেতা।
সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের (AITC) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' বা সমস্ত রকম লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন অরূপ। কলকাতার HDFC ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজা শাখায় চিঠি পাঠানো হয় ১২ জুন। চিঠিতে নিজেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ বলে দাবি করেছেন অরূপ। ১৬ জুন সেই চিঠি গ্রহণও করেছে ব্যাঙ্ক।
তৃণমূল সূত্রে খবর, মেসিকাণ্ডে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে দলের অন্দরে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন অরূপ। তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরেও সদুত্তর মেলেনি। এরপর ৫ জুন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে অরূপকে সরিয়ে দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। দায়িত্ব দেওয়া হয় শুভাশিষ চক্রবর্তীকে। অর্থাত্ ৫ জুনের পর থেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী। এই পরিস্থিতিতে অরূপের ব্য়াংকে এই চিঠি দেওয়ার তৃণমূল নেতৃত্ব গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে বলে খবর।
এদিকে ঋতব্রত শিবিরে আশঙ্কা, বর্তমান পরিস্থিতি তৃণমূলের অ্য়াকাউন্টে কোটি কোটি 'কাটমানি' ঢুকতে পারে। বেআইনি আর্থিক লেনদেন রুখতে বিধাননগর কমিশনারেটে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলেন ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ক। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মিন্টো পার্কে একটি বেসরকারি ব্যাংকে তৃণমূলের ৩ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পুলিস। ওই অ্যাকাউন্টে ৪৪০ কোটি টাকা রয়েছে বলে খবর।
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