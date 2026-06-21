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তৃণমূলের শোকজের জবাবে বিস্ফোরক অরূপ! তিন পাতার চিঠিতে কী জানালেন?

বিনা অনুমতিতে ব্যাংকে চিঠি। অরূপ শোকজ করেছিল তৃণমূল। বলা হয়েছিল, শোকজের উত্তর সন্তোষজনক না হলে, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 21, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:28 PM IST
তৃণমূলের শোকজের জবাবে বিস্ফোরক অরূপ! তিন পাতার চিঠিতে কী জানালেন?
Image Credit: তৃণমূলের শোকজের জবাবে বিস্ফোরক অরূপ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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