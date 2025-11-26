Arpita Mukhopadhyay: 'যেভাবে মনে করেছে...' ইডির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অর্পিতা! ২০০২-এরও...
Arpita Mukherjee Bank Account: আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে ইডির বিরুদ্ধে কার্যত 'বোমা' ফাটান অর্পিতা। বলেন, "তখন তো জাস্ট আমি আমার কেরিয়ার শুরু করেছি..."
বিক্রম দাস: নিয়োগের (SSC Case) সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, সেই অ্যাকাউন্টও (Bank Acccount Seize) সিজ করেছে ইডি (ED)। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে বড় কথা বললেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukhopadhyay)। আদালতের কাছে দাবি জানালেন তাঁর ৩টে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার জন্য (Bank Account Reopen)। ৮ ডিসেম্বর যার পরবর্তী শুনানি।
শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিনপ্রাপ্ত পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়, অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায়দের (Arpita Mukherjee) আজ ছিল আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার দিন ছিল। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Case) এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মামলায় আজ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে শুনানি ছিল। সেই হিয়ারিংয়ে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chattopadhyay) আদালতে সশরীরে হাজিরা না দিলেও, অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukhopadhyay) ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজিরা দেন। সেখানেই নিজের ৩টে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার (Bank Account Reopen) জন্য আবেদন করেন অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukherjee)। যদিও অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায়ের আবেদনে আপত্তি জানিয়েছে ইডি (Enforcement Directorate)। ৮ ডিসেম্বর এই বিষয় নিয়ে পরবর্তী শুনানি হবে আবার।
এদিকে আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে ইডির বিরুদ্ধে কার্যত 'বোমা' ফাটান অর্পিতা (Arpita Mukhopadhyay)! তোপ দাগেন,"যেভাবে মনে করেছে, সেভাবে ইডি সেগুলো সিজ করেছে (Bank Acccount Seize)। কিন্তু যেটা ২০০২ সাল থেকে অ্যাকাউন্ট, তার সঙ্গে তো নিয়োগের কোনও সম্পর্ক নেই! তখন তো জাস্ট আমি আমার কেরিয়ার শুরু করেছি! সেই অ্যাকাউন্টটাও আটকে দিয়েছে!" জানান, সেই অ্যাকাউন্ট-ই খোলার ব্যাপারে আবেদন করা হয়েছে।
ওদিকে এদিন সশরীরে আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chattopadhyay) জামিন বাতিলেরও হুঁশিয়ারি দিলেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিচারক। পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ যাঁরাই উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন তাদের নিম্ন আদালতে প্রত্যেককে হিয়ারিংয়ে হাজিরা দিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিচারক। কিন্তু কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল, মানিক ভট্টাচার্য, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহারা আদালতে হাজিরা দিলেও, হাজিরা দেননি পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়। উপস্থিত ছিলেন না শান্তনুও।
যে প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিচারক বলেন, 'আশা করি আপনারা পচা শামুকে পা কাটবেন না...' যদিও পার্থর আইনজীবী আদালতকে জানান, স্বাস্থ্যজনিত কারণে হাজিরা দিতে পারেননি পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়। সেই মর্মে আবেদনও জানিয়েছেন আদালতে। তবে বিচারক স্পষ্ট জানান,'শুনানি থাকলে প্রত্যেককে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে ভাবছেন বাড়িতে থাকবেন? হাজিরা না দিলে কোর্টের অধিকার আছে জামিন বাতিল করে দেওয়ার।'
