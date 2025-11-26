English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Arpita Mukhopadhyay: 'যেভাবে মনে করেছে...' ইডির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অর্পিতা! ২০০২-এরও...

Arpita Mukherjee Bank Account: আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে ইডির বিরুদ্ধে কার্যত 'বোমা' ফাটান অর্পিতা। বলেন, "তখন তো জাস্ট আমি আমার কেরিয়ার শুরু করেছি..."

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 26, 2025, 04:58 PM IST
Arpita Mukhopadhyay: 'যেভাবে মনে করেছে...' ইডির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অর্পিতা! ২০০২-এরও...

বিক্রম দাস: নিয়োগের (SSC Case) সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, সেই অ্যাকাউন্টও (Bank Acccount Seize) সিজ করেছে ইডি (ED)। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে বড় কথা বললেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukhopadhyay)। আদালতের কাছে দাবি জানালেন তাঁর ৩টে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার জন্য (Bank Account Reopen)। ৮ ডিসেম্বর যার পরবর্তী শুনানি।

Add Zee News as a Preferred Source

শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিনপ্রাপ্ত পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়, অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায়দের (Arpita Mukherjee) আজ ছিল আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার দিন ছিল। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Case) এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মামলায় আজ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে শুনানি ছিল। সেই হিয়ারিংয়ে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chattopadhyay) আদালতে সশরীরে হাজিরা না দিলেও, অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukhopadhyay) ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজিরা দেন। সেখানেই নিজের ৩টে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার (Bank Account Reopen) জন্য আবেদন করেন অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukherjee)। যদিও অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায়ের আবেদনে আপত্তি জানিয়েছে ইডি (Enforcement Directorate)। ৮ ডিসেম্বর এই বিষয় নিয়ে পরবর্তী শুনানি হবে আবার।

এদিকে আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে ইডির বিরুদ্ধে কার্যত 'বোমা' ফাটান অর্পিতা (Arpita Mukhopadhyay)! তোপ দাগেন,"যেভাবে মনে করেছে, সেভাবে ইডি সেগুলো সিজ করেছে (Bank Acccount Seize)। কিন্তু যেটা ২০০২ সাল থেকে অ্যাকাউন্ট, তার সঙ্গে তো নিয়োগের কোনও সম্পর্ক নেই! তখন তো জাস্ট আমি আমার কেরিয়ার শুরু করেছি! সেই অ্যাকাউন্টটাও আটকে দিয়েছে!" জানান, সেই অ্যাকাউন্ট-ই খোলার ব্যাপারে আবেদন করা হয়েছে।

ওদিকে এদিন সশরীরে আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chattopadhyay) জামিন বাতিলেরও হুঁশিয়ারি দিলেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিচারক। পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ যাঁরাই উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন তাদের নিম্ন আদালতে প্রত্যেককে হিয়ারিংয়ে হাজিরা দিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিচারক। কিন্তু কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল, মানিক ভট্টাচার্য, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহারা আদালতে হাজিরা দিলেও, হাজিরা দেননি পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়। উপস্থিত ছিলেন না শান্তনুও।

যে প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিচারক বলেন, 'আশা করি আপনারা পচা শামুকে পা কাটবেন না...' যদিও পার্থর আইনজীবী আদালতকে জানান, স্বাস্থ্যজনিত কারণে হাজিরা দিতে পারেননি পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়। সেই মর্মে আবেদনও জানিয়েছেন আদালতে। তবে বিচারক স্পষ্ট জানান,'শুনানি থাকলে প্রত্যেককে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে ভাবছেন বাড়িতে থাকবেন? হাজিরা না দিলে কোর্টের অধিকার আছে জামিন বাতিল করে দেওয়ার।' 

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: 'সংসার ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে... আমার এই পরিণতির জন্য নির্বাচন কমিশনই দায়ী,' কাজের চাপে আত্মঘাতী কৃষ্ণনগরের BLO! বিস্ফোরক নোট...

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভার 'বড় পরীক্ষা'র আগেই ২ জেলায় 'বড় জয়' হাসিল তৃণমূলের! বেকায়দায় বিজেপি...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Arpita Mukherjeepartha chatterjeeSSC Scamed
পরবর্তী
খবর

HIV AIDS Awareness: মলের ভিড়ে আচমকা 'এইডস' বার্তা! নাচে-গানে চমক দিল চারুচন্দ্র কলেজ
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: শুধু কলকাতাতেই ১ লাখ ডবল এন্ট্রি! সতর্ক কমিশন নিল কড়া পদক্ষেপ, SIR-এর শেষপর্...