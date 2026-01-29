English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
  • Buddhadeb Bhattacharya: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২৪ বছর বিধায়ক ছিলেন, ১১ বছরেরও বেশি মুখ্যমন্ত্রী... এলাকায় একটুতেই জল জমে যেত, লোডশেডিং হত...

Arup Biswas on Buddhadeb Bhattacharya: বাঁশদ্রোণী এলাকায় নতুন বাজার ঢালাই ব্রিজের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং মন্ত্রী ডা. মানস রঞ্জন ভূঁইয়া।

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 29, 2026, 07:28 PM IST
রণয় তিওয়ারি: প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তবে মৃত্যুর পরও যেন ‘রেহাই’ নেই তাঁর।

নতুন ব্রিজের উদ্বোধন করতে এসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে খোঁচা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। তাঁর মুখে শোনা গেল যাদবপুরের এক সময়ের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর নাম।

'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২৪ বছর বিধায়ক ছিলেন। ১১ বছরেরও বেশি সময়ে ধরে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আমি যখন এলাম, তখন ভাবলাম সাজানো বাগান, কিন্তু এসে দেখি, এখানকার লোকজনরা বলছেন একটুতেই জল জমে যায়। লোডশেডিং হয়। পানীয় জল নেই। আমরা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নই, ২৪ বছর ক্ষমতায় থাকব, আর মানুষকে জলে ডুবিয়ে রাখব'।

'মমতার মতো মুখ্যমন্ত্রী কোথাও দেখতে পাইনি...' বলেন, মানসরঞ্জন ভূঞ্যা।

তিনি আরও বলেন, '৩৪ বছর জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব বাবুকে দেখেছি। বিধানসভাতেও লোডশেডিং হয়ে যেত। বাইরে এসে জল খেতে হত...'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বাঁশদ্রোণী এলাকায় নতুন বাজার ঢালাই ব্রিজের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং মন্ত্রী ডা. মানস রঞ্জন ভূঁইয়া।
ব্রিজ উদ্বোধন করতে এসেই, এলাকার উন্নয়ন নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে খোঁচা দেন রাজ্য়ের বিদ্যুত্‍মন্ত্রী।

