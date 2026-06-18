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অরূপের তিকিতাকা! এলোমেলো শহর ঘুরে শেষে ডিম-থেরাপির মুখে 'মেসির বাল্যবন্ধু'

প্রাক্তন মন্ত্রীকে ধাওয়া করল একমাত্র জি ২৪ ঘন্টা। বাধ্য হয়ে ৪ নামতে হল গাড়ি থেকে। অরূপ বললেন, 'যা বলার কোর্টে বলব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 18, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:45 PM IST
অরূপের তিকিতাকা! এলোমেলো শহর ঘুরে শেষে ডিম-থেরাপির মুখে 'মেসির বাল্যবন্ধু'
Image Credit: ডিম-থেরাপির মুখে &#039;মেসির বাল্যবন্ধু&#039;

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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অরূপের তিকিতাকা! এলোমেলো শহর ঘুরে শেষে ডিম-থেরাপির মুখে 'মেসির বাল্যবন্ধু'
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