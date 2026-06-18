অরূপের তিকিতাকা! এলোমেলো শহর ঘুরে শেষে ডিম-থেরাপির মুখে 'মেসির বাল্যবন্ধু'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেবারে ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি অবস্থা। আইনজীবী চেম্বারে লুকিয়েও শেষরক্ষা হল না। পুলিস বার করতে অরূপ বিশ্বাসকে লক্ষ্য শুরু হয়ে গেল ডিম-বৃষ্টি! শেষপর্যন্ত পুলিসের গাড়ি করে পালালেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী।
বিশ্বকাপে মেসি হ্যাটট্রিক করতেই দেখা মিলল তাঁর 'বাল্যবন্ধু'র। অবশেষে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। কবে? আজ, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। ২২ জুন তাঁকে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে ফের তলব করেছে পুলিস।
এদিকে থানা থেকে বেরিয়ে অরূপই যেন 'মেসি'! সাংবাদিকদের প্রশ্ন থেকে বাঁচাতে রীতিমতো চড়কিপাকি খেলেন শহরের এপথ থেকে ওপথে। তাতেও কি আর রেহাই পেলেন! পিছু ছাড়ল না জি ২৪ ঘন্টা। প্রাক্তনমন্ত্রীকে ধাওয়া করি একমাত্র আমরাই। শেষে বাধ্য হয়েই চারবার গাড়ি থেকে নামতে হল অরূপকে। বললেন, 'আমি কোনও কথার উত্তর দেব না। বিষয়টি বিচারাধীন। যা বলার কোর্টে বলব। একটা কথা আজকেও বলছি, সত্যের জয় হবে। মিথ্যা জিততে পারবে না'।
ততক্ষণে দু'ঘণ্টা পার। শহরের এদিকে-সেদিকে ঘুরে আলিপুর আদালতে নিজের আইনজীবীর চেম্বার ঢুকলেন অরূপ। কিন্তু খবর ছড়িয়ে পড়তেই আর এক বিপত্তি। ওই আইনজীবীর চেম্বারে বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আইনজীবীদেরই একাংশ। অনেকের হাতেই ছিল ডিম। এরপর একসময়ে ওই আইনজীবীর চেম্বারের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। শেষে পুলিস এসে অরূপকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
এর আগে, আইনজীবীর চেম্বারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি অরূপ। আপনি তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ আছেন? জবাব এল, 'আমি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য় করব না। ক'দিন পরে করব'। মমতার সঙ্গে আছেন? অরূপ বললেন, 'সবকিছুর সঙ্গে আছি'। ভালো তৃণমূল না খারাপ তৃণমূল? এবার খানিক দৃঢ় গলায়, 'আমি তৃণমূলের সঙ্গে আছি'।
শতদ্রু দত্তের কটাক্ষ, 'শুনলাম নাকি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! ভয় পাচ্ছেন কেন? বাড়ি যাচ্ছেন না কেন? আমি তো বাড়িতে রয়েছি। কলকাতা নিয়মিত যাতায়াত করছি। যে ডাকছে, যাচ্ছি। পুলিস ডাকলে যাচ্ছি, সাংবাদিকরা ডাকলে সাংবাদিকদের কাছে যাচ্ছি। ভয় পাচ্ছেন কেন'? তাঁর কথায়, 'উনি নাকি বলেছেন, যা বলার কোর্টে বলবেন। ভালো তো। কোর্টে নিয়ে গিয়েছি, আরও নিয়ে যাব। হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টে যাব। কোর্টে দেখা হবে'।
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