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সকালে 'মমতার সঙ্গেই', সন্ধ্য়ায় ঋতব্রতর শিবিরে! ভোলবদলে যেন 'মেসি ম্যাজিক' অরূপের

মমতাকে ছেড়ে অরূপও এখন ঋতব্রত শিবিরে। বস্তুত, তৃণমূলের নতুন কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি একদা মমতা ঘনিষ্ঠ এই নেতা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 22, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:39 PM IST
সকালে 'মমতার সঙ্গেই', সন্ধ্য়ায় ঋতব্রতর শিবিরে! ভোলবদলে যেন 'মেসি ম্যাজিক' অরূপের
Image Credit: ভোলবদলে যেন &#039;মেসি ম্যাজিক&#039; অরূপের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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