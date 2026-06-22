সকালে 'মমতার সঙ্গেই', সন্ধ্য়ায় ঋতব্রতর শিবিরে! ভোলবদলে যেন 'মেসি ম্যাজিক' অরূপের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অরূপের কত রূপ! রাতারাতি ভোলবদলে ফের খবরের শিরোনামে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। মমতাকে ছেড়ে তিনিও এখন ঋতব্রত শিবিরে। বস্তুত, তৃণমূলের নতুন কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি একদা মমতা ঘনিষ্ঠ এই নেতা।
সকালে ছবি কিন্তু ছিল অন্যরকম। গত কয়েকদিন ধরেই মেসিকাণ্ডে কার্যত আত্মগোপন করেছিলেন অরূপ। প্রকাশ্য়ে আসছিলেন না। বৃহস্পতিবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেন রাজ্য়ের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। ঘটনাচক্রে, সেদিন বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করেন মেসি। এরপর ফের থানায় হাজিরা দিলেন আজ, সোমবার।
থানায় থেকে বেরিয়ে অরূপ বলেন, 'আমি মমতার সঙ্গেই আছি'। তারপরই আবার সোজা গিয়ে হাজির হলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে। এদিন নিউটাউনের এক অভিজাত হোটেলে বৈঠকে বসেছিলেন বিদ্রোহী। পোশাকি নাম, ‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস স্পেশাল সেশন'। সেই বৈঠক শেষে তৃণমূলের নতুন কমিটি ও জাতীয় কর্মসমিতি গঠনের কথা ঘোষণা করেন ঋতব্রত। দেখা গেল, নতুন কমিটি সহ-সভাপতি পদ পেয়েছেন অরূপ।
এদিকে নিউটাউনের হোটেলে বৈঠকের পর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল মমতাপন্থী তৃণমূল। শোকজ করা হয়েছে দলের একঝাঁক হেভিওয়েট মন্ত্রী, বিধায়ক ও প্রথম সারির নেতাদের। তালিকায় ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়, জাভেদ খান, রথীন ঘোষ, বিপ্লব মিত্র এবং স্নেহাশিস চক্রবর্তীরা। রেহাই পাননি সাবিনা ইয়াসমিন-সহ আরও বেশ কয়েকজন বিদায়ী কাউন্সিলর ও জেলার নেতা।
এর আগে, বিনা অনুমতিতে ব্য়াংকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের শোকজের মুখে পড়েছিলেন। বলা হয়েছিল, শোকজের উত্তর সন্তোষজনক না হলে, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিন পাতার চিঠিতে কড়া জবাব দেন টালিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক। সূত্রের খবর, চিঠিতে তৃণমূলের অ্য়াকাউন্টে আর্থিক লেনদেন বেনিয়মের অভিযোগ তুললেন অরূপ। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর দাবি, তাঁর সই করা চেকেও বেনিয়ম হয়েছে। কীভাবে সই করা চেক ব্যবহার করা হল? সে প্রশ্ন তোলেন তিনি তিনি।