/Aroop Biswas in Messi Scam: মেসিকাণ্ডে অরূপের দুয়ারে পুলিস; প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে হাজিরার নোটিশ

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: মেসিকাণ্ডে বিপাকে অরূপ বিশ্বাস। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী বাড়িতে গিয়ে এবার দরজায় নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে এল পুলিস। আগামীকাল, সোমবারই বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তাঁকে।
এবারই কিন্তু প্রথম নয়। মেসিকাণ্ডে বৃহস্পতিবারও অরূপকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হাজিরা এড়িয়ে যান। চিঠি পাঠিয়ে ১৪ দিনের সময় চেয়েছিলেন রাজ্যের দাপুটে এই তৃণমূল নেতা। এরমধ্যেই দ্বিতীয়বার নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি প্রকাশ্য়ে এল। আজ, ররিবার কালে অরূপের দুর্গা কলোনির বাড়ি যায় বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিস। কিন্তু বারবার বেল বাজালেও কেউ দরজা খোলেনি বলে খবর। শেষে বাড়ির দরজায় নোটিশ টাঙিয়ে দেয় পুলিস।
দিন কয়েক আগেই মেসিকাণ্ডে রাজ্য তত্কালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, জুঁই বিশ্বাস ও রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে এবার FIR করলেন ক্রীড়া সংগঠন শতদ্রু দত্ত। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, '২২, ৫০০ টিকিট নিয়ে ব্ল্যাক করেছিলেন অরূপ বিশ্বাস'। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অরূপকে নোটিশ ধরাল পুলিস।
এদিকে গ্রেফতারি এড়াতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অরূপ। জানা গিয়েছে, বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এদিন শতদ্রু বলেন, 'আমি তিন চার দিন আগেও দেখেছি গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঢুকছেন। টিভিতেই সেই ছবি দেখেছি। এখন সমন পাওয়ার পরেই তারপরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এটা একটু আশ্চর্যজনক।আসলে পালিয়ে বেড়াতে চাইছেন। কিন্তু ওঁর বিরুদ্ধে আমি যে তথ্য প্রমাণ দিয়েছি, রেহাই পাবেন না। এই সরকার এবং পুলিশের উপর আমার আস্থা আছে। কত দিন পালিয়ে বেড়াতে পারেন সেটা দেখার অপেক্ষায় আছি'।
কী ঘটেছিল সেই দিন?
২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর। কলকাতার ফুটবল পাগল দর্শকদের জন্য দিনটি ছিল স্বপ্নের মতো। লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও রড্রিগো দি’পল পা রেখেছিলেন তিলোত্তমায়। কিন্তু যুবভারতীর ৬০ হাজার দর্শকের স্বপ্ন নিমেষেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অভিযোগ, মেসি মাঠে প্রবেশ করা মাত্রই তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর অনুগামীরা প্রিয় ফুটবলারকে কার্যত ‘ছেঁকে’ ধরেন। শতদ্রু দত্তের দাবি, দর্শকদের দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বারবার সরে যেতে অনুরোধ করা হলেও কেউ কর্ণপাত করেননি। যার ফলে হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কাটা দর্শকরা এক ঝলকও মেসিকে দেখতে পাননি। এর পরেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যুবভারতী। ক্ষুব্ধ জনতা চেয়ার ভাঙা থেকে শুরু করে মাঠের কার্পেট তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো নজিরবিহীন তাণ্ডব চালায়।
সেদিন রাতেই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রুকে। ৩৮ দিন জেল খাটতে হয়েছিল তাঁকে। রাজ্য পালাবদলের পর শতদ্রু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন,আর চুপ থাকবে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)