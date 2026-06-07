Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Aroop Biswas in Messi Scam: মেসিকাণ্ডে অরূপের দুয়ারে পুলিস; প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে হাজিরার নোটিশ

Aroop Biswas in Messi Scam: মেসিকাণ্ডে অরূপের দুয়ারে পুলিস; প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে হাজিরার নোটিশ

Aroop Biswas in Messi Scam:   মেসিকাণ্ডে বৃহস্পতিবারও অরূপকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হাজিরা এড়িয়ে যান। চিঠি পাঠিয়ে ১৪ দিনের সময় চেয়েছিলেন রাজ্যের দাপুটে এই তৃণমূল নেতা। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 07, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:57 PM IST
Aroop Biswas in Messi Scam: মেসিকাণ্ডে অরূপের দুয়ারে পুলিস; প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে হাজিরার নোটিশ
Image Credit: মেসিকাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসকে নোটিশ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভরদুপুরে বিকট শব্দ; বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গ্রাম, আতঙ্ক
West Medinipur bomb39 min ago
2
Madrasas in Bengal54 min ago
3
Krishnanagar school hostel murder1 hr ago
4
TMC Leader Death2 hrs ago
5
Messi Controversy2 hrs ago