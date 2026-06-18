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অরূপ তো কোষাধ্যক্ষই নন! তাহলে কীভাবে চিঠি ব্যাংকে? তৃণমূলে নয়া জটিলতা

অরূপ বিশ্বাস এখন আর দলের কোষাধাক্ষ নয়, পরিষ্কার জানিয়ে দিল তৃণমূল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 18, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:48 PM IST
অরূপ তো কোষাধ্যক্ষই নন! তাহলে কীভাবে চিঠি ব্যাংকে? তৃণমূলে নয়া জটিলতা
Image Credit: তৃণমূলে নয়া জটিলতা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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