/অরূপ তো কোষাধ্যক্ষই নন! তাহলে কীভাবে চিঠি ব্যাংকে? তৃণমূলে নয়া জটিলতা

প্রবীর চক্রবর্তী: আরও বিপাকে অরূপ বিশ্বাস। দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ‘ফ্রিজ’ করার আর্জি জানিয়ে কীভাবে ব্যাঙ্ক চিঠি পাঠালেন? তা নিয়ে এবার প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূলের অন্দরেই।
ঘটনাটি ঠিক কী? সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের (AITC) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' বা সমস্ত রকম লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন অরূপ। কলকাতার HDFC ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজা শাখায় চিঠি পাঠানো হয় ১২ জুন। চিঠিতে নিজেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ বলে দাবি করেছেন অরূপ। ১৬ জুন সেই চিঠি গ্রহণও করেছে ব্যাঙ্ক।
তৃণমূল সূত্রে খবর, মেসিকাণ্ডে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে দলের অন্দরে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন অরূপ। তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরেও সদুত্তর মেলেনি। এরপর ৫ জুন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে অরূপকে সরিয়ে দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। দায়িত্ব দেওয়া হয় শুভাশিষ চক্রবর্তীকে। অর্থাত্ ৫ জুনের পর থেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী। ফলে অরূপের চিঠি নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা।
চিঠিতে অরূপ বিশ্বাস যা জানিয়েছেন
তৃণমূলের ডামাডোল। চিঠিতে সেই ভাঙনের কথা উল্লেখ করেছেন অরূপ নিজেই। তিনি জানিয়েছেন, দলের ২৮ জন লোকসভা সাংসদের মধ্যে ২০ জন এবং ৬০ জন বিধায়কের মধ্যে ৫৮ জনই হয় দল ছেড়ে দিয়েছেন, না হলে বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে দলের কর্তৃত্ব, পরিচালনা এবং সম্পত্তি কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তা নিয়ে তীব্র বিবাদ দেখা দিয়েছে।
সই করা চেকের অপব্যবহারের আশঙ্কা
চিঠিতে অরূপের দাবি, দলের সাধারণ কাজকর্ম ও জরুরি খরচ মেটাতে আগেই কিছু চেক সই করে রেখে দিতেন পার্টি অফিসে। তাঁর আশঙ্কা, সই করা সেই ব্ল্যাঙ্ক চেকগুলি এমন কিছু মানুষের হাতে চলে যেতে পারে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার নয়। সেক্ষেত্রে ওই চেকগুলি অপব্যবহার বা বেআইনিভাবে টাকা তোলার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। দলের কয়েকশো কোটি টাকার তহবিল বাঁচাতে ও আইনি জটিলতা থেকে বাঁচতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন অরূপ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)