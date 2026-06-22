Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /অভিষেক আউট! মমতার চেয়ারে অরূপ রায়, কমিটিতে ফিরহাদ-জাভেদরা

অভিষেক আউট! মমতার চেয়ারে অরূপ রায়, কমিটিতে ফিরহাদ-জাভেদরা

'কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? যাঁকে চোর বলে পিটুনি দেওয়া হয়েছে। তাঁকে নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই'। কটাক্ষ ঋতব্রতের। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 22, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:25 PM IST
অভিষেক আউট! মমতার চেয়ারে অরূপ রায়, কমিটিতে ফিরহাদ-জাভেদরা
Image Credit: মমতার চেয়ারে অরূপ রায়

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অভিষেক আউট! মমতার চেয়ারে অরূপ রায়, কমিটিতে ফিরহাদ-জাভেদরা
New TMC committee8 min ago
2
FIFA World Cup 202631 min ago
3
West Bengal Budget 202634 min ago
4
July 6 Holiday40 min ago
5
Ambubachi 20261 hr ago