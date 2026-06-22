/অভিষেক আউট! মমতার চেয়ারে অরূপ রায়, কমিটিতে ফিরহাদ-জাভেদরা

অয়ন শর্মা ও প্রবীর চক্রবর্তী: অপসারিত খোদ মমতা-অভিষেকই! 'তৃণমূলে'র নতুন কমিটির চেয়ারপার্সন হলেন মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়। তাঁর বার্তা, 'আমাদের নতুন করে কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সেই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে , সর্বভারতীয় তৃণমূল কমিটির একসাথে কাজ করবে। ১৯৯৮ সাল থেকে আমরা লড়াই করছি, সেই লড়াই চলবে'।
বঙ্গ রাজনীতি নাটকীয় পট পরিবর্তন। নিজের হাতে যে দল তৈরি করেছিলেন, সেই দলের রাশও আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রইল না! তৃণমূলের দখল নিল বিদ্রোহীরাই। নিউটাউনের হোটেলে ‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস স্পেশাল সেশনে'র নতুন কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
তৃণমূলের নতুন কমিটি
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সাধারণ সম্পাদক
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ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়
জাভেদ খান
বিপ্লব মিত্র
সন্দীপন সাহা
কোষাধ্যক্ষ
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আখরুজ্জামান
সহ-সভাপতি
ফিরহাদ হাকিম
অরুপ বিশ্বাস
রথীন ঘোষ
সাবিনা ইয়াসমিন
চেয়ারপার্সন
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অরূপ রায়
জাতীয় কর্মসমিতি
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ফিরহাদ হাকিম
অরুপ বিশ্বাস
রথীন ঘোষ
ইমানি বিশ্বাস
গোলাম রাব্বানি
স্নেহাশিষ চক্রবর্তী
অপূর্ব সরকার
জয়দেব হালদার
আশিষ ব্যানার্জি
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দীনেন রায়
সমর মুখার্জি
শিউলি সাহা
সাবিনা ইয়াসমিন
আখরুজ্জামান
বিপ্লব মিত্র
জাভেদ খান
গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা
প্রসূন ব্যানার্জি
বাদল ওরফে সুরজিত
খগেশ্বর রায়
কাজল শেখ
ঋতব্রত জানিয়েছেন, 'ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরপর জেলা ও রাজ্য কমিটি গঠন হবে। আগামীকাল থেকে মুখপাত্র দের প্যানেল কোথায় যাবে জানিয়ে দেওয়া হবে'। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল কংগ্রেসের ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি ছিল না। আইন মেনে যা করার করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে করেছি'।
মমতা-অভিষেক কেন বাদ? ঋতব্রতের সোজসাপ্টা জবাব, 'যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে। গোটা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাব। অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি বসে সিদ্ধান্ত নেবে'। সঙ্গে কটাক্ষ, 'কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? যাঁকে চোর বলে পিটুনি দেওয়া হয়েছে। তাঁকে নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই'।
এর আগে, তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে বেআইনি লেনদেন রুখতে বিধাননগর কমিশনারেটে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলেন ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ক। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মিন্টো পার্কে একটি বেসরকারি ব্যাংকে তৃণমূলের ৩ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পুলিস। ঋতব্রত জানান, 'তৃণমূলের অ্য়াকাউন্টের স্পেশাল অডিট হবে। স্পেশাল অডিটর নিয়োগ করা হবে'।
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