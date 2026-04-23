West Bengal Assembly Election 2026: ভুয়ো মামলায় তাঁকে জেলেও ঢুকিয়েছে ইডি: ভবানীপুরে এবার মমতার হয়ে ব্যাট ধরবেন কেজরিওয়াল

West Bengal Assembly Election 2026: ভুয়ো মামলায় তাঁকে জেলেও ঢুকিয়েছে ইডি: ভবানীপুরে এবার মমতার হয়ে ব্যাট ধরবেন কেজরিওয়াল
West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ২৬ ও ২৭ এপ্রিল তৃণমূলের সমর্থনে প্রচারে অংশ নেবেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় এবার ভোটের প্রচারে অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে রাজ্যে আসছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয় দফার ভোটে আগে ২৬ ও ২৭ এপ্রিল তৃণমূলের সমর্থনে প্রচারে অংশ নেবেন তিনি।
ছাব্বিশে বাংলায় জমজমাট ভোটে লড়াই। তৃণমূল কংগ্রেসে হয়ে প্রচারে নেমেছেন পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী কল্পনাও। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলি সস্ত্রীক প্রচারে দেখা গিয়েছে হেমন্তকে। শনিবার ঝাড়গ্রামে সভা করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু শেষপর্যন্ত সভাস্থলে পৌঁছতেই পারেননি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-র প্রধান।
শনিবার ঝাড়গ্রামে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে করেন খোদ নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূলের দাবি, ঝাড়গ্রামে প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য ‘নো ফ্লাই জ়োন’ করে দেওয়া হয়েছিল। সে জন্যই সস্ত্রীক সোরেন শুধু কেশিয়াড়ি-তে সভা করেই রাঁচি ফিরে যান।
এদিকে প্রথম দফায় ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে খোঁজখবর নেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব, ওমর আবদুল্লা, তেজস্বী যাদব। মমতার পাশে শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষেরও বেশি সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করেছে। অথচ যখন মণিপুর জ্বলছিল, তখন সেখানে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মাত্র ৩০,০০০ সিআরপিএফ ছিল'। প্রশ্ন তুলেছেন, 'ভোটের দিন ভোটারদের থেকে নিরাপত্তা বাহিনীই বেশি থাকবে। ভোটাররা কীভাবে নির্ভয়ে এসে ভোট দেবেন? নিরাপত্তা বাহিনী কি ভোটারদের মনে নিরাপত্তা নাকি ভীতি সঞ্চার করতে মোতায়েন করা হয়েছে'?
কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষেরও বেশি সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করেছে। অথচ যখন মণিপুর জ্বলছিল, তখন সেখানে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মাত্র ৩০,০০০ সিআরপিএফ ছিল'। প্রশ্ন তুলেছেন, 'ভোটের দিন ভোটারদের থেকে নিরাপত্তা বাহিনীই বেশি থাকবে। ভোটাররা কীভাবে নির্ভয়ে এসে ভোট দেবেন? নিরাপত্তা বাহিনী কি ভোটারদের মনে নিরাপত্তা নাকি ভীতি সঞ্চার করতে মোতায়েন করা হয়েছে'?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)