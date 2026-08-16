'খুবই কাছের মানুষ ছিলেন, আশিসদা...', কান্নায় ভেঙে পড়লেন শতাব্দী!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'খুবই কাছের মানুষ ছিলেন'। বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে কান্না ভেঙে পড়লেন NCPI সাংসদ শতাব্দী রায়। বললেন, 'আমার অভিভাবক হিসেবেও সবসময় পেয়েছি। ২০০৯ থেকে একসঙ্গে কাজ করেছি। আশিসদা আমাকে ভীষণই স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। আমি ওকে সম্মান করতাম। আমার মনে হয় রাজনীতিতে এমন ভদ্র, শিক্ষিত, সম্মানীয় লোক কমই আছে। উনি তাদের মধ্যে একজন ছিলেন'।
শতাব্দীর স্পষ্ট কথা, 'আমার এটা ভীষণভাবে মনে হচ্ছে, কিছুদিন ধরে সবাইকে এত অসম্মান করা হচ্ছে। যাঁরা সম্মানীয় ব্যক্তি, সারাজীবন সম্মানে মধ্যে থেকেছেন, তাঁদেরকে অসম্মান করলে সবার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। শুধু আশিস ব্যানার্জি নয়, অনেক ব্যানার্জি হতে পারে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যে ভাষা ব্যবহার হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় দৌলতে। আপনি যদি সেলিব্রিটি হন, যেভাবে গালাগালি করা হচ্ছে। ডানদিকে গেলে গালাগালি করবে, বাঁদিকে গেলে গালাগালি করবে, সামনের দিকে গেলে গালাগালি করবে। নেওয়া সম্ভব নয়'।
বীরভূমের সাংসদের মতে, 'এই সামাজিক অবস্থানকে আইন করে হোক, যে করে হোক বদলানো দরকার। সেদিন দেখেওছিলাম, আশিসদা যখন যাচ্ছিল একুশে জুলাইয়ের মিটিংয়ে, যে অসম্মান রাস্তায় দাঁড় করিয়ে করা হয়েছিল। হতচকিত হয়ে গিয়েছিল, কোনওকারণে এটা ভাবাই যায় না। সারাজীবন রাজনীতিতে দলবদল হয়েছে, এটা হওয়ার কথা! এই পরিস্থিতি কখন তৈরি হয়নি'।
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