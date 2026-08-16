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'খুবই কাছের মানুষ ছিলেন, আশিসদা...', কান্নায় ভেঙে পড়লেন শতাব্দী!

Former WB Deputy Speaker Death:  'আপনি যদি সেলিব্রিটি হন, যেভাবে গালাগালি করা হচ্ছে। ডানদিকে গেলে গালাগালি করবে, বাঁদিকে গেলে গালাগালি করবে, সামনের দিকে গেলে গালাগালি করবে। নেওয়া সম্ভব নয়। আইন করে হোক, যেভাবে হোক এটা বদলানো দরকার'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 16, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:36 PM IST
'খুবই কাছের মানুষ ছিলেন, আশিসদা...', কান্নায় ভেঙে পড়লেন শতাব্দী!
Image Credit: কান্নায় ভেঙে পড়লেন শতাব্দী!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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