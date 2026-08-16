'মৃত্যুর আগের দিনগুলিতে...', বিস্ফোরক মমতা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মৃত্যুর আগের দিনগুলিতে চরম হয়রানি ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন'। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টে মমতা লিখেছেন, 'একজন পাঁচবারের বিধায়ক, প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার এবং চেয়ারম্যান হিসেবে আশীষ দা রামপুরহাটের সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং স্থানীয় মানুষের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তবুও, জনসেবায় তাঁর এত কাজ সত্ত্বেও, তাঁকে বারবার অপবাদ দেওয়া হয়েছে,মিথ্যা অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং ক্রমাগত মানসিক চাপের মুখে ফেলা হয়েছে'।
২০০১ থেকে ২০১৬। দু'দশকেরও বেশি রামপুরহাটের বিধায়ক ছিলেন আশিষ। মমতা লিখেছেন, 'দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধিত্বের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও তিনি যে হয়রানি ও মানসিক চাপের শিকার হয়েছেন, তা আমাদের সকলকে রাজনৈতিক শত্রুতার মারাত্মক মানবিক মূল্য সম্পর্কে থামতে এবং চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য করে। তাঁর পরিবার, প্রিয়জন, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং অসংখ্য গুণগ্রাহীদের প্রতি আমার আন্তরিক প্রার্থনা ও সমবেদনা রইল। তাঁর অনুপস্থিতি সর্বদা গভীরভাবে অনুভূত হবে'।
এদিকে বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ভোটে হারার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। জানিয়েছিলেন, মমতাপন্থী তৃণমূল থেকে দূরত্ব বজায় রাখছি। স্বাভাবিকভাবে কেউ ব্ল্যাক মেইল করে থাকতে পারে। পুলিস সেটা দেখবে। মোবাইল ফোন থেকে যদি কিছু পাওয়া যায়'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)