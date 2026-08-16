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'মৃত্যুর আগের দিনগুলিতে...', বিস্ফোরক মমতা

Former WB Deputy Speaker Death: 'আশিসদার মৃত্যু আমাকে বিচলিত করেছে',  বললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 16, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:17 PM IST
'মৃত্যুর আগের দিনগুলিতে...', বিস্ফোরক মমতা
Image Credit: বিস্ফোরক মমতা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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