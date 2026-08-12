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বন্যাবিধ্বস্ত অসমের পাশে বাংলা, ১০ কোটি সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Assam Flood:   অসমে বন্য়াদুর্গতদের সাহায্যে ৫ কোটি টাকা আর্থিক ঘোষণা করেছে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ন্ত্রী বিষ্ণু দেব সাই-ও। মণিপুর থেকে এল ১ কোটি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 12, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:29 PM IST
বন্যাবিধ্বস্ত অসমের পাশে বাংলা, ১০ কোটি সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বন্যাবিধ্বস্ত অসমের পাশে বাংলা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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