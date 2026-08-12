/বন্যাবিধ্বস্ত অসমের পাশে বাংলা, ১০ কোটি সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পড়শি রাজ্যে বিপর্যয়। বন্যাবিধ্বস্ত অসমের পাশে বাংলা। ১০ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
অসমে বন্য়াদুর্গতদের সাহায্যে ৫ কোটি টাকা আর্থিক ঘোষণা করেছে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ন্ত্রী বিষ্ণু দেব সাই-ও। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি নিজেই সেকথা জানিয়ে লিখেছেন, অসমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। মা কামাখ্যার কাছে প্রার্থনা করি বন্যাদুর্গত সকল পরিবারকে যেন রক্ষা করেন এবং অসমে দ্রুত সুখ-শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসে'।
পিছিয়ে নেই মণিপুরও। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি টাকার অনুদান পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ইউমনম খেমচাঁদ সিং। অসমকে ৩৭৯.৩৫ কোটি টাকার আগাম সাহায্যে প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র।
ভয়াবহ বন্য়ায় বিপর্যস্ত অসম। পরিস্থিতির এখন অবশ্য কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নতুন করে কোনও মৃত্যুরও খবর নেই। কিন্তু বন্যাবিধ্বস্ত ৬ জেলায় প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ মানুষ এখনও আটকে। যুদ্ধকালীন তত্পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ।
অসমে বন্যায় সরকারিভাবে মৃত ৭০। কেন্দ্রের কাছে বিশেষ প্যাকেজের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। বায়ুসেনাও উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা গত ১০ দিনে অসম ও নাগাল্যান্ডের বন্যা কবলিত এলাকা থেকে ৪৫৮ জন আটকে পড়া মানুষ কে উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি, ৯ টনেরও বেশি জরুরি ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় ত্রাণ সামগ্রী এয়ার ড্রপ করা হয়েছে।