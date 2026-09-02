Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /পুরভোটেও SIR-র গেরো! নাম বিবেচনাধীন তালিকায় থাকলে ভোট দিতে পারবেন? জেনে নিন এখনই

পুরভোটেও SIR-র গেরো! নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় থাকলে ভোট দিতে পারবেন? জেনে নিন এখনই

SIR voters municipal election: ছাব্বিশে বিধানসভার ভোটের মুখে SIR। বাংলার ভোটার তালিকা থেকে বাদ প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষের নাম। বিবেচনাধীন আরও ৬০ লক্ষ। আবেদনের দ্রুত নিষ্মত্তির জন্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে নির্বাচন কমিশন। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 02, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:33 PM IST
পুরভোটেও SIR-র গেরো! নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় থাকলে ভোট দিতে পারবেন? জেনে নিন এখনই
Image Credit: পুরভোটেও SIR-র গেরো!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রথম CEO জিতেন্দ্র মিশ্র! রইল আগুনে সেনাকর্তার চমকে দেওয়া CV
2
3
4
5