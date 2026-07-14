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রাজ্যে গরিব মানুষদের জন্য তৈরি হবে ১ লাখ বাড়ি, রাস্তা-১২৫ দিনের কাজ নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari on Awas Yojona: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, 'হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ'। দুটি বিষয় সুনিশ্চিত করেছেন শিবরাজ সিং চৌহান।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 14, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:50 PM IST
রাজ্যে গরিব মানুষদের জন্য তৈরি হবে ১ লাখ বাড়ি, রাস্তা-১২৫ দিনের কাজ নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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