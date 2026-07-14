/রাজ্যে গরিব মানুষদের জন্য তৈরি হবে ১ লাখ বাড়ি, রাস্তা-১২৫ দিনের কাজ নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বৈঠক শেষে রাজ্যের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল, রাজ্য গরিব মানুষদের জন্য তৈরি হচ্ছে ১ লক্ষ বাড়ি। তার অনুমোদন মিলিছে। প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার রাস্তার জন্য পাওয়া গিয়েছে ১০০০ কোটি টাকা। পাশাপাশি ১২৫ দিনের কাজের জন্য দ্রুত সার্ভে শেষ করা হবে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি, উদ্যান পালন ও ফিসারিস, প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামোন্নয়নের যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যেমন প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, বিকশিত ভারত, জি রাম জি, লাখপতি দিদি-সহ বহু কল্যাণকর কর্মসূচি নিয়ে কথা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী ধনধান্যে কর্সূচির সঙ্গে যুক্ত করেছে। সেইসব জেলাগুলি হল দার্জিংলিং, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া। এর বাইরেও কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রতিটি কর্মসূচির সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি। জুন মাসে মনরেগা কর্মসূচির যে শেষ সপ্তাহ ছিল তার জন্য মাননীয় শিবরাজ সিংয়ের দফতর ৭০০ কোটি টাকা আমাদের দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার ২৪০০ কিলোমিটার রাস্তার জন্য প্রথম পর্যায়ের ১০০০ কোটি টাকা আমাদের দিয়েছেন। আজ মাননীয় শিবরাজ সিং চৌহানজি আমার ও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের হাতে আবাস যোজনার তালিকার ভেরিফিকেশনের আগেই ১ লক্ষ বাড়ির অনুমোদন আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগমী দিনে রাজ্যের হাতে উল্লেখযোগ্য যেসব কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে রাজ্যের চাষযোগ্য জমির মাটির পরীক্ষা, কোন জেলায় কোন চাষের উপযুক্ত তা পরীক্ষার জন্য রাজ্যে ৪টি গবেষণাগার তৈরির অনুমোদন দিয়েছেন। মালদহে ১০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছেন। এর বাইরেও ভুট্টা ও মাখানা চাষের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি, কৃষকদের আরও কীভাবে নতুন করে সহায়তা করা যায় তার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জুটের বীজ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসছে, পশ্চিমবঙ্গ এখনও তৈরি করতে পারেনি। আলু বীজ পঞ্জাব থেকে আসছে, বাংলা তা তৈরি করেত পারেনি। তার জন্য উনি দিশা দিয়েছেন।
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, 'হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ'। দুটি বিষয় সুনিশ্চিত করেছেন শিবরাজ সিং চৌহান। ১২৫ দিনের কাজের জন্য ইতিমধ্যেই ২ কোটি ৫৬ লক্ষ জবকার্ড চিহ্নিত হয়েছে। আরও যারা আবেদন করবেন তাদের কার্ডও অনুমোদন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। অদক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা, সেমি স্কিলড শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৪৫০ টাকা ও স্কিলড শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা দেওয়ার কথা হচ্ছে। মাথায় ছাদের ক্ষেত্রে আমরা ১ লাখ বাড়ির অনুমোদন আমরা পেয়েছি। ২০ জুলাই পর্য়ন্ত এর তালিকা তৈরির সময়সীমা ছিল। বর্ষার কথা মাথায় রেখে সেই সময়সীমা ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত মঞ্জুর করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিকাশ না হলে গোটা দেশের বিকাশ হবে না। একটা সময় কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা এখানে পৌঁছত না। আজ ভালো লাগছে এই কথা ভেবে যে পশ্চিমবঙ্গ বিকাশে দিকে যাত্রা শুরু করেছে। রোড, হাইওয়ে, মেট্রো বা গ্যাস পাইপ লাইন হোক বাংলায় ৮২,৪৯২ কোটি টাকার কাজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তত্কালীন সরকারের জন্য তা হয়নি। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ যে ওইসব কাজের জন্য সব বাধা দূর হয়েছে। রাজ্যে আবাস যোজনার জন্য দ্রুত সার্ভে হচ্ছে। এর জন্য ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। আপাতত রাজ্যে ১ লাখ ঘর তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। (দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)