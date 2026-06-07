Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /CM Suvendu Adhikari: হোল্ডিং স্টেশন থেকে সরাসরি ৪৮০০ জনকে ওপারে পাঠিয়েছি, বাকীদেরও পাঠানো হবে: মুখ্যমন্ত্রী

CM Suvendu Adhikari: হোল্ডিং স্টেশন থেকে সরাসরি ৪৮০০ জনকে ওপারে পাঠিয়েছি, বাকীদেরও পাঠানো হবে: মুখ্যমন্ত্রী

CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেনসাসের কাজ আমরা শুরু করেছি। আগামী ১ অগাষ্ট থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণানার কাজ শুরু হবে। এবারের জনগননা ডিজিটালি করা যাবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 07, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:29 PM IST
CM Suvendu Adhikari: হোল্ডিং স্টেশন থেকে সরাসরি ৪৮০০ জনকে ওপারে পাঠিয়েছি, বাকীদেরও পাঠানো হবে: মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভরদুপুরে বিকট শব্দ; বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গ্রাম, আতঙ্ক
West Medinipur bomb39 min ago
2
Madrasas in Bengal54 min ago
3
Krishnanagar school hostel murder1 hr ago
4
TMC Leader Death2 hrs ago
5
Messi Controversy2 hrs ago