/CM Suvendu Adhikari: হোল্ডিং স্টেশন থেকে সরাসরি ৪৮০০ জনকে ওপারে পাঠিয়েছি, বাকীদেরও পাঠানো হবে: মুখ্যমন্ত্রী

মৌমিতা চক্রবর্তী: ক্ষমতায় এসেই বাংলাদেশিদের তাদের দেশে পাঠানোর কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওইসব বিদেশি নাগরিকদের দেশে ফেরানোর জন্য জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার তৈরি কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার নিউটাউনে এক অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সীমান্ত বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফকে ১০০ কিমি জমি ইতিমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে। ডিপোর্ট করার কাজ নিয়ম মেনেই শুরু হয়েছে। সরাসরি হোল্ডিং স্টেশন থেকে ৪৮০০ জনকে ওপারে পাঠানো হয়েছে। বাকীদেরও পাঠানো হবে। এটা আমাদের অগ্রাধিকার।
রাজ্য শুরু হচ্ছে জনগণনা। এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেনসাসের কাজ আমরা শুরু করেছি। আগামী ১ অগাষ্ট থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণানার কাজ শুরু হবে। এবারের জনগননা ডিজিটালি করা যাবে। জাতি জনগণনাও হবে।
বিগত সরকারের লক্ষ্মীর ভান্ডারের পরিবর্তে রাজ্য চালু হয়েছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার। যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন তারা ফর্ম ফিলআপ করলে অন্নপূর্ণা ভান্ডার পেয়ে যাবেন। গত বুথবার থেকে সেই টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। মুখ্য়মন্ত্রী এদিন বলেন, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ট্রান্সফার শুরু হয়েছে।। ৩ লক্ষ পুরুষ লক্ষীর ভান্ডার নিত। কৃষ্ঞনগর এ একটা ব্লক থেকেই ২১৩ জন পুরুষ লক্ষীভান্ডার নিত। আমরা ডাটা ব্যাঙ্ক তৈরি করছি। ব্রিগেড প্যারেড ময়দানকে এবার জেল বানাতে হবে। যেখানে হাত দেবেন পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।
ক্ষমতায় আসার পর আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেট পেশ করতে চলেছে নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২২ জুন বাজেটে একবছরের ঘোষণা হবে। তিন দিন প্রতিটা ব্লক ও বরো-তে জনকল্যান শিবির ১৫, ১৬, ১৭ তারিখ হবে। ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হবে। প্রধানমন্ত্রী তারকেশ্বরে থাকবেন ওই দিন।। ২১ তারিখ বিশ্ব যোগা দিবস সরকারি উদ্যোগে পালিত হবে। ১৯ তারিখ হাফ ম্যারাথন হবে। ২১ তারিখ প্রধানমন্ত্রী থাকবেন।। রাজ্যেও আয়ূষ দফতর খুলতে চলেছি।
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