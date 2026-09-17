/বিজেপি আমলে নতুন করে চিহ্নিত বাংলার কত গরিব পরিবার পিএম আবাস পাবেন, জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা যোজনা বাংলার মা-বোনদের আর্থিক স্বনির্ভরতার পথ খুলে দিয়েছে। আজ সল্টলেকে অন্নপূর্ণা দিবস উদযাপন ও যোগ্য উপভোক্তাদের ৩ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠানে এক অনলাইন ভাষণে ওই কথা বলেন।
উল্লেখ্য, আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। আর এদিনেই সেপ্টেম্বর মাসের অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকল উপভোক্তাদের অ্যাকউন্টে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, পরিবারে আমাদের মা-বোনদের কাঁধে প্রচুর দায়িত্ব থাকে। ছোটবড় অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে একজন মহিলা তার পরিবারের খেয়াল রাখেন। জরুরি যেসব খরচ তার চিন্তা তাঁর উপরে যখন কম থাকে তখন তাঁর আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যায়। বাংলার মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসই হল অন্নপূর্ণা যোজনা। বাংলার মা-বোনদের ব্যাংক খাতায় প্রতিমাসে এমন একটি নির্দিষ্ট টাকা পৌছে যাচ্ছে যার জন্য তাকে কারও কাছ থেকে চাইতে হচ্ছে না। ওই টাকা তাদের জীবনে অনেক বড় সম্বল। এটি একটি বড় সাহায্য। আজ প্রায় দেড় কোটি মহিলার ব্যাংক অ্যকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার চতুর্থ কিস্তির টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। মাসে ৩০০০ টাকা। এই টাকা কোনও মাসের জন্য তার সন্তানের পড়ার খরচ হতে পারে, কোনও বোনের জন্য ওষুধ বা ঘরের জরুরি কোনও জিনিস কেনার টাকা হতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হল বাংলার মহিলাদের মধ্যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি তৈরি হোক, পাশাপাশি এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাও তারা পান। এতে অন্নপূর্ণা যোজনার বড় ভূমিকা রয়েছে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে আয়ুষ্মান ভারত ছাড়াও আরও অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধে নেয়নি রাজ্য সরকার। সেই কথা টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবছর ৪ মে বাংলার মানুষ পরিবর্তনের একটি রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন। এই বদলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল বাংলার মা ও বোনদের। আপনারা নিজেদের জীবনে বহু কঠিন পরিস্থিতি দেখেছেন। বহু জিনিসের জন্য অপেক্ষা করেছেন। এর জন্য আমাদের সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল বাংলার মহিলাদের জীবন সহজ সরল করে দেওয়া। কথা কম কাজ বেশি। অন্নপূর্ণা যোজনার আরম্ভ ওই কথা মাথায় রেখেই হয়েছিল। সরকার তৈরির কিছুদিনের মধ্যেই এই যোজনার কাজ শুরু হয়েছিল। তার ফলেই আজ এত মহিলার কাছে সরাসরি টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। কোনও কাটমানি নেই, কোনও দালাল নেই। এখন বাংলায় কাটমানি চলে না। আমাদের লক্ষ্য, একজন মহিলাও যেন অন্নপূর্ণা যোজনার বাইরে না থাকেন। এর জন্যও দ্রুত কাজ হচ্ছে। মা-বোন-কন্যার জীবনের সব সমস্যার সমাধান করাই এই সরকারের লক্ষ্য। গর্ভাবস্থায় শিশুর পুষ্টি যাতে হয় তার জন্য মাতৃবন্দনা যোজনা চালু করেছি। মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। কন্যা সন্তানদের গর্ভেই যাতে নষ্ট না করে দেওয়া হয় তার জন্য বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যোজনা চালু করা হয়েছে। কন্য়া সন্তান বড় হয়ে স্কুলে যেতে শুরু করলে সেখানে শৌচালয় না থাকার কারণে স্কুল যাতে না ছাড়ে তার জন্য কোটি কোটি শৌচালয় বানানো হয়েছে। মেয়ের শিক্ষা যাতে চলে তার জন্য সুকন্যা যোজনা রয়েছে। মা হয়েও মহিলারা যাতে চাকরি করতে পারে তার জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি বাড়ানো হয়েছে। সেল্ফ হেলফ গ্রুপ তৈরি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বলা যোগনার গ্যাস কানেকশন দেওয়া হয়েছে। ঘরে ঘরে জল পাঠানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান কার্ডের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলায় গত ১২ বছরে কেন্দ্রের বহু যোজনার লাভ রাজ্যের মানুষ পাননি। এতে গরিব পরিবারের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। এখন বিজেপি ওইসব প্রকল্পগুলিকে খুব দ্রুত গতিতে লাগু করছে। একটা উদাহারণ দেওয়া যাক। বাংলায় বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর ৫০ লাখেরও বেশি এমন নতুন গরিব পরিবারকে চিহ্নিত করা গিয়েছে যাদের পিএম আবাস যোজনায় পাকা ঘর দেওয়া হবে। পিএম বিশ্বকর্মা যোজনাও এখানে চালু করা হয়েছে। প্রতিটি আটকে থাকা যোজনা বাংলায় গতি পাচ্ছে। এতে বাংলার মানুষের আশীর্বাদ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। এই জন্যই বলতে চাই আমরা একসঙ্গে নতুন বাংলা গড়ব। বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস, বাংলার মা-বোনরা বিকাশের ওই যাত্রাকে নতুন গতি দেবেন। বিকশিত বাংলার কারণে বিকশিত ভারত আরও মজবুত হয়ে উঠবে।
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