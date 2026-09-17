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বিজেপি আমলে নতুন করে চিহ্নিত বাংলার কত গরিব পরিবার পিএম আবাস পাবেন, জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

Modi on Annapurna Yojana: প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবছর ৪ মে বাংলার মানুষ পরিবর্তনের একটি রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন। এই বদলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল বাংলার মা ও বোনদের

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 17, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:09 PM IST
বিজেপি আমলে নতুন করে চিহ্নিত বাংলার কত গরিব পরিবার পিএম আবাস পাবেন, জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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