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দানের রক্ত 'পাচার' হচ্ছে ভিন রাজ্যে, ৭ বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের বিশাল জালিয়াতি ফাঁস

Blood Plasma Smuggling: প্লাজমা বিক্রি হয়েছে হায়দ্রাবাদ এবং মুম্বইতে। লোহিত রক্তকণিকা বিক্রি হয়েছে বিহারের পাটনা, নওয়াদা, সিওয়ান, মুজাফফরপুর, বেগুসরাই, মতিহারি,  উত্তরপ্রদেশের বারানসি, বলরামপুর এবং ঝাড়খণ্ডের একাধিক জায়গায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 18, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:31 PM IST
দানের রক্ত 'পাচার' হচ্ছে ভিন রাজ্যে, ৭ বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের বিশাল জালিয়াতি ফাঁস
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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