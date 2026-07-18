দানের রক্ত 'পাচার' হচ্ছে ভিন রাজ্যে, ৭ বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের বিশাল জালিয়াতি ফাঁস

অয়ন শর্মা: সরকারকে অন্ধকারে রেখে, বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকে ভিন রাজ্যে 'পাচার' হয়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার রক্ত এবং প্লাজমা। রক্তদান শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, বিহারের বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে। স্বাস্থ্য দফতরের তদন্তে উঠে এল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য।
রক্ত পাচারের এই 'বেআইনি কারবারে' সামিল রাজ্যের অন্তত ৭ বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক। চারটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের 'বেআইনি রক্ত ব্যবসা'-র যাবতীয় নথি বাজেয়াপ্ত করল স্বাস্থ্য ভবন। একটি ব্লাড ব্যাংককে আপাতত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ, বাকিদের বিরুদ্ধেও ধাপে ধাপে ব্যবস্থা, খবর স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে।
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, গত ২৩ জুন দক্ষিণ কলকাতার পদ্মপুকুরের হেলথ পয়েন্ট ব্লাড ব্যাংকের রক্তের স্টক মেলাতে গিয়ে প্রথম বেনিয়ম নজরে আসে তদন্তকারীদের। দেখা যায়, শুধুমাত্র চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে ভিন রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কে প্রায় 6 কোটি টাকার লোহিত রক্ত কণিকা এবং প্লাজমা বিক্রি করেছে, দক্ষিণ কলকাতার এই ব্লাড ব্যাংকটি। এরমধ্যে, PRBC অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকা বিক্রি হয়েছে ২২৩১৪ ইউনিট বা ৭৮০০ লিটার। যার বিক্রয় মূল্য ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা।এছাড়াও তিনটি বহুজাতিক সংস্থাকে ৪ কোটি ২০ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে ৩১১৯০ unit বা প্রায় ৬৩০০ লিটার প্লাজমা।
প্লাজমা বিক্রি হয়েছে হায়দ্রাবাদ এবং মুম্বইতে। লোহিত রক্তকণিকা বিক্রি হয়েছে বিহারের পাটনা, নওয়াদা, সিওয়ান, মুজাফফরপুর, বেগুসরাই, মতিহারি, উত্তরপ্রদেশের বারানসি, বলরামপুর এবং ঝাড়খণ্ডের একাধিক জায়গায়।
স্বাস্থ্য দফতরের দাবি,রক্তের bulk ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। এই গাইডলাইনে বলা হয়েছে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রক্ত ও রক্তের উপাদান বাল্ক ট্রান্সফার করতে হলে নিয়ামক সংস্থা SBTC এবং NBTC র অনুমতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে যা মানা হয়নি বলে দাবি স্বাস্থ্য ভবনের। বেআইনি রক্ত কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্লাড ব্যাংক গুলির লাইসেন্স পাকাপাকিভাবে বাতিল করার সুপারিশ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে ফাইল পাঠাল তদন্ত কমিটি।
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