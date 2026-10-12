Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /পুলিসে আরও ৯০০০ নিয়োগ, বিজ্ঞপ্তির দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

পুলিসে আরও ৯০০০ নিয়োগ, বিজ্ঞপ্তির দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিভিক ভল্যান্টিয়ার দিয়ে রাজ্য চালানো হয়। বেচারিদের প্রতি আমার কোনও ক্ষোভ নেই। ২০০০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি পুজোর আগে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 12, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 03:41 PM IST
পুলিসে আরও ৯০০০ নিয়োগ, বিজ্ঞপ্তির দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
উত্তাল দিল্লিতে জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে INDIA ব্লক রাস্তায়, রাহুল-প্রিয়ঙ্কা-নেহা
2
3
4
5