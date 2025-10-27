English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal IAS Transfer Order: বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রশাসনে বিরাট রদবদল, ১০ জেলাশাসক-সহ ৬৪ আমলাকে বদলি

Bengal IAS Transfer Order: দুই ২৪ পরগনার জেলাশাসক-সহ কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, বীরভূমের জেলা শাসককে বদলি করা হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 27, 2025, 06:58 PM IST
Bengal IAS Transfer Order: বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রশাসনে বিরাট রদবদল, ১০ জেলাশাসক-সহ ৬৪ আমলাকে বদলি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় রদবদল। তার আগে রাজ্য প্রশাসনে বড় রদবদল করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামিকাল রাজ্যে শুরু হচ্ছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউ। তার আগেই মোট ১৭ জন আইএএসকে বদলি করা হয়েছে। বদলির তালিকায় রয়েছেন ১০ জেলাশাসকও। বদলি করা হয়েছে মোট ৬৪ জন আমলাকে। নবান্ন সূত্রে খবর, উত্সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই বদলি আগে থেকেই ঠিক ছিল।

দুই ২৪ পরগনার জেলাশাসক-সহ কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, বীরভূমের জেলা শাসককে বদলি করা হয়েছে। বদলি করা হয়েছে কলকাতা পুরসভার কমিশনারকেও। নতুন কমিশনার হলেন সুমিত গুপ্ত। প্রাক্তন কমিশনারকে বীরভূমের জেলা শাসক করা হয়েছে। সবেমিলিয়ে মোট ১৭ জন আইএএসের পদ রদবদল করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জন জেলাশাসক।

উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক ছিলেন মণীশ মিশ্র। তাঁকে কোচবিহারের জেলা শাসক করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়ালকে পাঠানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ণ পর্ষদে। শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের রাজু মিশ্রকে কোচবিহারের জেলাশাসক করা হয়েছে। পুরুলিয়ার জেলাশসক রজত নন্দাকে পর্যটন দফতরের নির্দেশক করা হয়েছে। 

রাজ্যের ১০ মহকুমা শাসকের পদে বদলি করা হয়েছে ১০ জন আইএএস পদমর্যাদার অফিসারকে। মোট ১৫ জন আইএএস  আদিকারিককে বদলি করা হয়েছে অতিরিক্ত জেলা শাসক, যুগ্ম সচিব ও মহকুমা শাসকের পদে।

