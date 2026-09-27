'এটা ওদের ঘরের বিষয়, আমরা কী করব?', কুণালের গাড়ি ভাঙচুর নিয়ে পাল্টা সুকান্তর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেলেঘাটায় তাঁর গাড়িতে হামলা করা হয়েছে। বাইক নিয়ে তাড়া করে গাড়ি আটকে হাতুড়ি দিয়ে কাচ ভাঙার চেষ্টা, আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলার চেষ্টা করা হয়েছে অভিযোগ করেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এনিয়ে নারকেলডাঙা থানায় গিয়ে অভিযোগও জানিয়ে এসেছেন। এনিয়ে এবার পাল্টা সরব বিজেপি।
তাঁর উপরে হামলার কথা বলতে গিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, এটা কী হচ্ছে? বাঁচতে দেবে না! আমার সহকর্মীরা নিরাপদ নয়। বাঁচতে থানায় ঢুকেছি। এভাবে আমাকে থামানো যাবে না। চ্যালেঞ্জ করছি। লাশ ফেলে দিন। এভাবে থামানো যাবে না। গুন্ডা বাহিনী, বেলেঘাটায়? বারবার আমার উপরে অ্যাটাক হচ্ছে, এনিয়ে চার দিন হল। কোর্টের অর্ডারে আমার সিকিউরিটি ছিল। সেই সিকিউরিটি তুলে নেওয়া হয়েছে। এমএলএ হিসেবে যে সিকিউরিটি পাই সেই ছেলেটি রিভালবার বের করেছে তার পরেই ওরা থেমেছে। এটা গণতন্ত্র! প্রাণে মেরে ফেলবে বলেছে। আমি আবার বের হব।
এদিকে, বিজেপির তরফে এনিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, এই ঘটনা দুই শিবিবের গন্ডগোল নয় তো? এনিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, এটা হচ্ছে দুই তৃণমূলের মধ্যে সংঘাতের ফল। ঋতব্রত তৃণমূল ও মমতা তৃণমূলের মধ্যে লড়াইয়ের ফলে এটা হয়েছে। এটা ওদের ঘরের বিষয়। আমরা কী করব? মিডিয়া হাইপ পাওয়ার জন্য নিজেই করছে কিনা দেখার বিষয়। মিডিয়ার লোক রাজনীতিতে এলে অনেকে এরকম করে।
ওই ঘটনা নিয়ে বিজেপির উদ্দেশে কুণাল বলেন, আপনারা তো জিতেছেন, তার পরে এত ভয় কেন? যারা গদ্দারি করে ওদিকে গিয়েছে, তারা এখন বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতে যাচ্ছে। পুলিসের হাত-পা বাঁধা। পুলিস কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারছে না। গাড়িটা দেখুন। চালকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে ওই জায়গা থেকে আমাকে বের করে আনতে পেরেছে। বিজেপি আমাকে খুন করবে। আর তার সঙ্গে এই বেইমানগুলো হাওয়া দিচ্ছে।
ওই ঘটনা নিয়ে সজল ঘোষ বলেন, উনি যখন বাড়ি থেকে বের হন তখন পুলিসকে ফোন করে বের হন? ওঁর পাঁচটা আঙুল রয়েছে হাতে। কোন আঙুলটা কোন দিকে তুলবেন তা ওঁর ব্যাপার। এই ঘটনার যত রকমভাবে নিন্দা করা যায় তা আমি করছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি এই ঘটনার পেছনে বিজেপি নেই। বিজেপি যদি ওঁর কেন্দ্রে থাকত তাহলে এই বাজারে উনি জিততেন না। উনি যে বিজেপির বিরুদ্ধে আঙুল তুলছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। যা বলছেন তা রাজনৈতিক প্রচার পাওয়ার উদ্দেশে। এটাও বলছি প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।
আন্যদিকে, বিজেপি মুখপাত্র প্রণয় রায় বলেন, জানি না কুণাল ঘোষের কী পরিকল্পনা রয়েছে। এই যে মমতার সব ফ্লপ শো হচ্ছে সেখান থেকে নজর ঘোরাতেই এসব হচ্ছে কিনা জানি না। এটুকু বলতে পারি, কুণাল ঘোষ আমাদের কাছে এমন কোনও বড় নেতা নয় যে কুণাল ঘোষকে আক্রমণ করতে হবে।
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