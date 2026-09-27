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'এটা ওদের ঘরের বিষয়, আমরা কী করব?', কুণালের গাড়ি ভাঙচুর নিয়ে পাল্টা সুকান্তর

Attack on Kunal Ghosh: বিজেপি মুখপাত্র প্রণয় রায় বলেন, জানি না কুণাল ঘোষের কী পরিকল্পনা রয়েছে 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 27, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 08:58 PM IST
'এটা ওদের ঘরের বিষয়, আমরা কী করব?', কুণালের গাড়ি ভাঙচুর নিয়ে পাল্টা সুকান্তর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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