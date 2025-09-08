English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Metro:  শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে টালিগঞ্জগামী প্রতিটি বাসে দেখা গিয়েছে বাদুড় ঝোলা ভিড়। অনলাইনে বুকিং নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন অ্যাপ-ক্যাব চালকরা।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 8, 2025, 01:25 PM IST
Kolkata Metro: সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির দাদাগিরি..সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির দাদাগিরি...

নবনীতা সরকার: কথায় আছে কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ! সোমবার সকাল থেকে ২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মেট্রোর আংশিক পরিষেবা মিলছে। চরম ভোগান্তির শিকার হলাম সপ্তাহের প্রথমদিন অফিসে আসতে গিয়েই। শহিদ ক্ষুদিরাম (Shahid Khudiram) থেকে টালিগঞ্জ (Tollygunje Metro) অর্থাৎ মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত চলছে না মেট্রো (Kolkata Metro)। তারমধ্যে অফিস টাইমে নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। এর মধ্যে দোসর অটো (Auto) ভাড়া। যার জেরে সপ্তাহের প্রথম দিনেই চূড়ান্ত নাকাল হতে হল আমাদের। কয়েক গুণ বেশি টাকা খরচ করে গন্তব্যে আসতে বাধ্য হলাম।

শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে টালিগঞ্জগামী প্রতিটি বাসে দেখা গিয়েছে বাদুড় ঝোলা ভিড়। অনলাইনে বুকিং নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন অ্যাপ-ক্যাব চালকরা। এই সুযোগে পোয়া বারো অটো চালকদের। আমার মতো অসহায় যাত্রীদের প্রতি তাঁদের মনোভাব, 'দেখ কেমন লাগে' গোছের! ফলে মর্জি মাফিক ভাড়া হাঁকান তাঁরাও। গড়িয়া-টালিগঞ্জ রুটের যাত্রীদের থেকে ছয়-সাত গুণ বেশি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কিছু অসাধু অটো চালকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ এসেছে যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারেরও।

জানা গিয়েছে, এদিন সতাল ৯টার কিছুক্ষণ আগে কবি নজরুল স্টেশনে মেট্রোর একটি রেক খারাপ হয়ে যায়। যার জেরে দক্ষিণেশ্বর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পরিষেবা সচল থাকলেও উল্টো পথে তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। টালিগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রো। সৃষ্টি হয় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। স্টেশন থেকে পথে রাস্তায় বেরিয়েও হয়রান হতে হয় যাত্রীদের।

যেখানে গড়িয়া থেকে টালিগঞ্জের ভাড়া ২০ টাকা, সেখান এই রুটের যাত্রীদের থেকে ছয়-সাত গুণ বেশি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কিছু অটো চালকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ এসেছে যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারেরও। কোনও কোনও অটো চালক (auto driver) যাত্রীদের কাছে থেকে ১০০ টাকা, আবার কেউ কেউ ১৫০ টাকাও চাইছেন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পরিষেবা সচল থাকলেও উল্টো পথে তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। টালিগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রো। তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা।

স্টেশন থেকে পথে রাস্তায় বেরিয়েও হয়রান হতে হয় যাত্রীদের।

