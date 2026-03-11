English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
  Auto LPG Crisis: গ্যাস নেই, পাম্পে লম্বা লাইন, অটো অমিল: লাগামছাড়া ভাড়াবৃদ্ধিতে কলকাতায় নিত্যযাত্রীদের হয়রানি

Auto LPG Crisis: গ্যাস নেই, পাম্পে লম্বা লাইন, অটো অমিল: লাগামছাড়া ভাড়াবৃদ্ধিতে কলকাতায় নিত্যযাত্রীদের হয়রানি

Auto Gas Price: কলকাতায় অটোর গ্যাসের দাম লিটার প্রতি প্রায় ৫ টাকা বেড়েছে। বর্তমানে এক লিটার গ্যাসের দাম দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬২.৬৮ টাকা। জ্বালানির এই দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও অটোচালকরা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 11, 2026, 11:09 AM IST
Auto LPG Crisis: গ্যাস নেই, পাম্পে লম্বা লাইন, অটো অমিল: লাগামছাড়া ভাড়াবৃদ্ধিতে কলকাতায় নিত্যযাত্রীদের হয়রানি
অটোর গ্যাসের দাম বাড়ল ৫ টাকা

বিক্রম দাস, তথাগত চক্রবর্তী: রান্নার গ্যাসের তো দাম বেড়েই ছিল, তার সঙ্গে ছিল সরবরাহ সংকটও। এবার যাতায়াতেও কোপ। বুধবার সকাল থেকেই কলকাতাজুড়ে অটো এলপিজি (Auto LPG) ফিলিং স্টেশনগুলোতে নতুন বর্ধিত দাম কার্যকর হয়েছে। আগে দাম ছিল ৫৭.৬৮। এখন বেড়ে হয়েছে ৬২.৬৮। একধাক্কায় ৫টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন অটোচালক ও নিত্যযাত্রীরা। দাম বাড়লেও গ্যাসের স্টক নেই। যার ফলে আরও হয়রানি শিকার হতে হচ্ছে চালকদের।

আরও পড়ুন:India-Bangladesh: জ্বালানি সংকটে হাঁসফাঁস বাংলাদেশ, ডিজেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল ভারত

পাম্পের সংখ্যা এমনিতেই খুব কম। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে যুদ্ধ। নিউ টাউনের একটি পাম্পের বাইরে মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রায় শতাধিক সিএনজি গাড়ির লাইন ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে গ্যাস ভরতে হচ্ছে গাড়ি চালকদের। সিএনজি চালিত চার চাকা গাড়ি চালকেরা অভিযোগ করছে শহরের বেশ কিছু পাম্পে পর্যাপ্ত সিএনজি না থাকায় বেশ কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে গ্যাস পাচ্ছেন না এর পর তাদের অন্যত্র যেতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, সরকারিভাবে দাম অটোভাড়া না বাড়লেও যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন রুটে। অনেক ক্ষেত্রেই অটোচালকেরা নিজেরাই স্বীকার করছেন যে বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। অটোচালকদের বক্তব্য, সম্প্রতি গ্যাসের দাম বেড়েছে। পাশাপাশি পাম্পে গিয়ে পর্যাপ্ত গ্যাসও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিশেষ করে কাটা গ্যাসের দোকান থেকে বেশি দামে গ্যাস কিনতে হচ্ছে তাদের। এই অতিরিক্ত খরচ সামাল দিতেই যাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি চালকদের একাংশের। 

চালকদের আরও দাবি, খরচ বাড়ার কারণে অনেক রুটে অটোর সংখ্যাও কমে গেছে। গড়িয়া–বারুইপুর, সোনারপুর–গড়িয়া, বারুইপুর–জুলপিয়া, বারুইপুর–দক্ষিণ বারাসত-সহ একাধিক রুটে ইতোমধ্যেই অটোভাড়া বেড়েছে। কোথাও ৫ টাকা, আবার কোথাও ১০ টাকা বা তারও বেশি ভাড়া দাবি করা হচ্ছে। হঠাৎ এই ভাড়া বৃদ্ধিতে সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। প্রতিদিন যাতায়াতের জন্য বাড়তি টাকা খরচ করতে হচ্ছে তাদের। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে সরকারিভাবে কোনও নজরদারি শুরু হয়নি বলেই অভিযোগ।

আরও পড়ুন:Donald Trump: যুদ্ধ তাড়াতাড়ি থামবে ট্রাম্পের আশ্বাসে মুহূর্তেই দাম কমল তেলের, বাড়ল সোনার

যদিও অটো ইউনিয়নগুলির বক্তব্য, তারা এই অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়াকে সমর্থন করছে না। তবুও বাস্তবে যাত্রীদের বাড়তি ভাড়া দিয়েই গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে। কলকাতা শহরতলি এলাকায় যাতায়াতের অন্যতম ভরসা অটো, আর সেই অটোর ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

