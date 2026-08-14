আর 'খেলা হবে' না! 'আমরা ১৬ অগাস্ট আয়ুষ্মান দিবস পালন করব', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল আমলে ১৬ অগাস্ট ছিল 'খেলা দিবস'। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, 'আমরা ১৬ আগস্ট খেলা হবে দিবস বাতিল করে আয়ুষ্মান দিবস পালন করব'। বললেন, 'খেলা হবে বলতে গিয়ে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছেন, দুবার আমার কাছে হেরেছেন। তিনি সুকৌশলে ১৬ আগষ্ট খেলা হবে দিবস পালন করতেন'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একদল হিন্দু গণহত্যা দিবসের ফুটবল ছুড়তেন। আমরা প্রার্থনা করব, আমাদের পশ্চিমবাংলার ১১ কোটি জনগণ যেন সুস্থ ও নিরোগ থাকে, অর্থের অভাবে যেন অকালে তাঁদের পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে না হয়, এটাই পার্থক্য'। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'শুধু মুখে নামে রঙের পরিবর্তন হলে হবে না ব্যবস্থার পরিবর্তনের নজির করতে হবে'।
রাত পোহালেই ১৫ অগাস্ট। স্বাধীনতা দিবসের আগেই দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস পালন রাজ্য সরকার। সেই অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ ভারত ব্যাপী ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে জেলায় বিভীষিকাময় দেশভাগ স্মরণ দিবস পালিত হচ্ছে। আনন্দের সঙ্গে নয়, ইতিহাসকে স্মরণ করা, অতীতকে সামনে আনা আর ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করার অঙ্গীকার। আমি নিজে উত্তর কলকাতাকে বেছে নিয়েছি। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এখানে হয়েছিল, গোপাল মুখোপাধ্যায় এই জেলার মানুষ। প্রচার না হয় সত্বেও বাইরে প্রচুর লোক এসেছে। তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বসতে দিতে পারিনি'।
মুখ্যমন্ত্রী কথায়, 'গ্রেট ক্যালকাটা তদানীন্তন যারা ছিলেন, কংগ্রেসের একটা বড় অংশ ছিল। ক্ষমতার লোভে কংগ্রেসের একটা বড় অংশ মুসলিমদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। ক্ষমতার লোভে দেশভাগ হয়েছে। এই বিভাজন এর পরিণতি স্বাধীনতার ৮ দশক পর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করি, দেখব অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। ১৯৪৭ সালে আজকের পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ, আজ ১ শতাংশ। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৩৪ শতাংশ, আজ ৭ শতাংশ। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং আমরা কেউ ভুলে যেতে পারিনা। কারণ এটা ঘোষণা করে করা হয়েছিল। কুখ্যাত হোসেন সরাবর্ত্দি ঘোষণা ঘোষণা হয়েছিল'।
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