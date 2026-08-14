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আর 'খেলা হবে' না! 'আমরা ১৬ অগাস্ট আয়ুষ্মান দিবস পালন করব', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Ayushman Dibas:  'খেলা হবে বলতে গিয়ে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছেন, দুবার আমার কাছে হেরেছেন। তিনি সুকৌশলে ১৬ অগাষ্ট খেলা হবে দিবস পালন করতেন'। মমতাকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 14, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:39 PM IST
আর 'খেলা হবে' না! 'আমরা ১৬ অগাস্ট আয়ুষ্মান দিবস পালন করব', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ১৬ আগস্ট আয়ুষ্মান দিবস

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'আমরা ১৬ আগস্ট আয়ুষ্মান দিবস পালন করব', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
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