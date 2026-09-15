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বাগবাজার সার্বজনীন মামলায় রায় ঘোষণা হাইকোর্টের, এবছর সাবেকি মায়ের পুজো হবে তো?

Durga Puja 2026:  বাগবাজার সার্বজনীন। কেবলমাত্র শহরের ঐতিহ্যবাদী দুর্গাপুজোই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান।  ১০৮ বছর আগে যখন পুজো শুরু হয়, তখন নাম ছিল ‘নেবুবাগান বারোয়ারি’। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 15, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:12 PM IST
বাগবাজার সার্বজনীন মামলায় রায় ঘোষণা হাইকোর্টের, এবছর সাবেকি মায়ের পুজো হবে তো?
Image Credit: বাগবাজার সার্বজনীন মামলায় রায় ঘোষণা হাইকোর্টের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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