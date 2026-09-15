/বাগবাজার সার্বজনীন মামলায় রায় ঘোষণা হাইকোর্টের, এবছর সাবেকি মায়ের পুজো হবে তো?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বাগবাজারে সাবেকি মায়ের পুজো নিয়ে জটিলতা কাটল। ক্লাব সদস্য রবিশঙ্কর সেনগুপ্তের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বহাল থাকল আদালতের রায়ই বহাল রাখলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য।
বাগবাজার সার্বজনীন। কেবলমাত্র শহরের ঐতিহ্যবাদী দুর্গাপুজোই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। ১০৮ বছর আগে যখন পুজো শুরু হয়, তখন নাম ছিল ‘নেবুবাগান বারোয়ারি’। পরবর্তী কালে যা ‘বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এখনও বাগবাজার সার্বজনীন প্রতিমা দর্শন না করলে পুজো শুরুই হয় না বহু মানুষের। কিন্তু এবছর সেই বাগবাজার সার্বজনীনের পুজো তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে।
জুলাই মাস থেকে দুর্গাপুজো কমিটি নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়। এরপর হাইকোর্টের নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক এবং চারজন সদস্য নির্বাচনে ভোটাভুটি হয়। ভোটাভুটির দিন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত দুই পর্যবেক্ষক ছিলেন। মোট ভোটার ৭৭ জন। তার মধ্যে ১১ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। ফলে সেদিন ৬৬ জন ভোট দেন। প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক গৌতম নিয়োগী এবং নতুন ইচ্ছুক কমিটির সম্পাদক প্রার্থী এরা দুজনেই ৩৩টি করে ভোট পান।
নিম্ম আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ক্লাবেরই সদস্য রবিশঙ্কর সেনগুপ্ত। তাঁর দাবি ছিল, নির্দেশ অনুযায়ী যেভাবে কাস্টিং ভোট করা হয়েছে, সেই প্রক্রিয়া সঠিক নয়। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট।
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