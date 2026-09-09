/১০৮ তম বর্ষে পুজো হবে বাগবাজার সার্বজনীনে? বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ঐতিহ্যের অচেনা ছবি! ১০৮ তম বর্ষে পুজো হবে তো বাগবাজার সার্বজনীনে? মামলার নিষ্পত্তি হল না কলকাতা হাইকোর্টে। কোনও চূড়ান্ত নির্দেশ দিল না আদালত। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার ফের শুনানি। সূত্রের খবর, সম্পাদক পদের জন্য ভোটাভুটির ফলাফল সমান সমান। বাকি কমিটির ফলাফল জমা পড়বে হাইকোর্টে।
বাগবাজার সার্বজনীন। কেবলমাত্র শহরের ঐতিহ্যবাদী দুর্গাপুজোই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। ১০৮ বছর আগে যখন পুজো শুরু হয়, তখন নাম ছিল ‘নেবুবাগান বারোয়ারি’। পরবর্তী কালে যা ‘বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এখনও বাগবাজার সার্বজনীন প্রতিমা দর্শন না করলে পুজো শুরুই হয় না বহু মানুষের। সেই বাগবাজার সার্বজনীনের পুজো ঘিরে এখন চরম অনিশ্চয়তা।
মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। জুলাই মাস থেকে দুর্গাপুজো কমিটি নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়। এরপর হাইকোর্টের নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক এবং চারজন সদস্য নির্বাচনে ভোটাভুটি হয়। ভোটাভুটির দিন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত দুই পর্যবেক্ষক ছিলেন। মোট ভোটার ৭৭ জন। তার মধ্যে ১১ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। ফলে সেদিন ৬৬ জন ভোট দেন। প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক গৌতম নিয়োগী এবং নতুন ইচ্ছুক কমিটির সম্পাদক প্রার্থী এরা দুজনেই ৩৩টি করে ভোট পান। ফলে সমস্যা কমার বদলে আরও ঘনীভূত হয়।
এদিকে আর এক মাস পরে মহালয়া। অন্যন্যবার এই সময় মণ্ডপের প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ হয়ে যায়। মণ্ডপেই তিলতিল করে মৃন্ময়ী উমা চিন্ময়ী রূপ পেতে শুরু করেন। এবার মাঠ ফাঁকা। সিমেন্টের যে প্ল্যাটফর্মের ওপর অন্যান্যবার অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকেই মণ্ডপ গড়ে ওঠে সেই প্ল্যাটফর্ম খালি।
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