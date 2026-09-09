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১০৮ তম বর্ষে পুজো হবে বাগবাজার সার্বজনীনে? বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

Durga Puja 2026:  কোনও চূড়ান্ত নির্দেশ দিল না হাইকোর্ট।  আগামীকাল, বৃহস্পতিবার ফের শুনানি। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 09, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:31 PM IST
১০৮ তম বর্ষে পুজো হবে বাগবাজার সার্বজনীনে? বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
Image Credit: বাগবাজারে পুজো নিয়ে অনিশ্চয়তা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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১০৮ তম বর্ষে পুজো হবে বাগবাজার সার্বজনীনে? বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
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