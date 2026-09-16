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তোলা আদায় করে তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট থেকে ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্সে' ১০ কোটি: দেবরাজ-অদিতির বিরুদ্ধে ১০০ কোটির আর্থিক দুর্নীতির বিস্ফোরক চার্জশিট

Debraj Chakraborty Explosive chargesheet: চার্জশিটে উল্লেখ করা হয় বাগুইহাটি ও কেষ্টপুর অঞ্চল থেকে প্রায় দশ কোটি টাকা তোলা ওঠে। সেই টাকা প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের একাউন্টে জমা হয়। পরবর্তী সময় দেবরাজ চক্রবর্তী স্বাক্ষরের মাধ্যমে সেই টাকা জমা হয় লিপস এন্ড বাউন্সে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 16, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:31 PM IST
তোলা আদায় করে তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট থেকে ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্সে' ১০ কোটি: দেবরাজ-অদিতির বিরুদ্ধে ১০০ কোটির আর্থিক দুর্নীতির বিস্ফোরক চার্জশিট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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