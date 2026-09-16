তোলা আদায় করে তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট থেকে ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্সে' ১০ কোটি: দেবরাজ-অদিতির বিরুদ্ধে ১০০ কোটির আর্থিক দুর্নীতির বিস্ফোরক চার্জশিট

মনোজ মণ্ডল ও সৌমেন ভট্টাচার্য: তোলাবাজি, সিন্ডিকেট অপরাধ এবং কোটি কোটি টাকা বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সীর বিরুদ্ধে বারাসাত আদালতে চাঞ্চল্যকর চার্জশিট জমা দিল পুলিস। বুধবার বাগুইআটি থানার পক্ষ থেকে দেড় হাজারেরও বেশি পৃষ্ঠার এই তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয়, যা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তীব্র আলোড়ন।
'লিপস অ্যান্ড বাউন্স' যোগ
আদালতে পেশ করা চার্জশিটে সবচেয়ে বিস্ফোরক দাবিটি করা হয়েছে অর্থ পাচারের গতিপথ নিয়ে। পুলিশের দাবি:
১. বাগুইআটি ও কেষ্টপুর এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার তোলা আদায় করা হয়েছিল।
২. সেই গায়ের জোরে আদায়করা টাকা প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে।
৩. পরবর্তী সময়ে দেবরাজ চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত স্বাক্ষরের মাধ্যমে সেই বিপুল অঙ্কের টাকা স্থানান্তরিত করা হয় 'লিপস অ্যান্ড বাউন্স'-এর অ্যাকাউন্টে।
দেড় হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিট
আইনজীবীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNSS) ১১১ নম্বর ধারা (সংঘবদ্ধ বা সিন্ডিকেট অপরাধ) ছাড়াও তোলাবাজি (Extortion), প্রতারণা (Cheating), প্রোমোটিংয়ে বাধা দেওয়া এবং জমি দখলের (Land Grabbing) মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। এলাকার সাধারণ নাগরিক ও ডেভেলপারদের ভয় দেখিয়ে নির্মাণকাজে বাধা দেওয়া এবং জোরপূর্বক জমি হাতানোর একাধিক প্রমাণ নথিবদ্ধ করা হয়েছে এই নথিতে।
তদন্তকারী আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, এখনও পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত নথিপত্র এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব মিলিয়ে সামগ্রিক এই দুর্নীতির আর্থিক পরিমাণ আনুমানিক ১০০ কোটি টাকার কম নয়।
তদন্ত জারি রাখার আর্জি
তদন্তকারীদের দাবি, সিন্ডিকেট চক্র ও তোলাবাজির এই বিপুল অর্থ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন হাত ঘুরে জমা পড়েছে। আর্থিক লেনদেনের শিকড়ে পৌঁছতে এবং বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস করতে বিএনএসএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় আদালতের কাছে তদন্তের পরিধি খোলা (Open Investigation) রাখার লিখিত আর্জি জানিয়েছে পুলিস।
একই সঙ্গে, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে আদালতের কাছে ‘স্পিডি ট্রায়াল’ বা দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।
তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মামলাকে আরও পোক্ত করতে আগামী দিনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিন তথ্যপ্রমাণ (Electronic Evidence) আদালতে দাখিল করা হবে।
সব মিলিয়ে, চার্জশিটে প্রভাবশালী যোগ এবং সংস্থাভিত্তিক আর্থিক লেনদেনের তথ্য উঠে আসায় শাসক শিবিরের ওপর আইনি ও রাজনৈতিক চাপ আরও বৃদ্ধি পেল।
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