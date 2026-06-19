/কলকাতায় বালাজি মন্দির! বড় ঘোষণা অন্ধ্র মন্ত্রীর... হবে ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগও?

অর্কদীপ্ত মুখার্জি: কলকাতায় বিনিয়োগ টানতে অন্ধ্রের উদ্যোগ। বালাজি মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রীর। একইসঙ্গে, অন্ধ্রের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে আগ্রহী সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস। সংস্থার তরফে বাংলায় ১০ হাজার কর্মসংস্থানের আশ্বাস।
কলকাতায় এসে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স, যোগাযোগ ও মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী নারা লোকেশ। বৈঠকে অন্ধ্রপ্রদেশে বিনিয়োগের বিভিন্ন সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। এর পাশাপাশি, গত সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও বৈঠক করেন নারা লোকেশ। দুই রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং যৌথ উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নিয়ে সেই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে।
উভয় রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়েও কথা হয় দুজনের। সেই বৈঠকের পরই নারা লোকেশ জানান, কলকাতায় একটি বালাজি মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রেখেছেন। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। ফলে আগামী দিনে দুই রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে জোর টক্কর দিতে চলেছেন বলেও জানান অন্ধপ্রদেশের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী।
অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস ইন্ডিয়া লিমিটেড। সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কেশব ভাজাঙ্কা জানান, অন্ধ্রপ্রদেশে শিল্প ও ব্যবসা সম্প্রসারণের বিপুল সুযোগ রয়েছে এবং সেখানে সংস্থার বৃদ্ধির সম্ভাবনাও যথেষ্ট উজ্জ্বল। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশাবাদী তিনি।
কেশব ভাজাঙ্কা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ খুব দ্রুত উন্নয়নের পথে এগোবে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। ভাজাঙ্কার দাবি, সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি পৃথক ব্যবসায়িক প্রকল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হলে আগামী দিনে রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)