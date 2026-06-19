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কলকাতায় বালাজি মন্দির! বড় ঘোষণা অন্ধ্র মন্ত্রীর... হবে ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগও?

Andhra Minister proposes Balaji Temple in Kolkata: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক অন্ধপ্রদেশের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী নারা লোকেশের। সেই বৈঠকের পরই নারা লোকেশ জানান, কলকাতায় একটি বালাজি মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রেখেছেন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 19, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:40 PM IST
কলকাতায় বালাজি মন্দির! বড় ঘোষণা অন্ধ্র মন্ত্রীর... হবে ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগও?
Image Credit: বালাজি মন্দির কলকাতায়!

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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কলকাতায় বালাজি মন্দির!বড় ঘোষণা অন্ধ্র মন্ত্রীর...হবে ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগও?
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