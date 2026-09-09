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'বলুন তো, গুণগত মানে আপস করলে আমরা কি এই স্তরে ব্যবসা করতে পারতাম?' অভিযোগ নিয়ে বিস্মিত বলরাম মল্লিকের কর্ণধার

Balaram Mullick and Radharaman Mullick: রাজ্যের ফুড সেফটি ড্রাইভ সাড়া ফেলে দিয়েছে। নাম জড়িয়েছে শহরের প্রখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী বলরাম মল্লিকের। এ বিষয়ে কী বলছে খোদ প্রতিষ্ঠানটি? কর্ণধারের মত-- 'কলকাতা পুরসভা প্রেস মিট করে বলেছে, আমাদের বি এল সাহা রোডের শাখায় গোলমাল পাওয়া গিয়েছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই, বি এল সাহা রোডে আমাদের কোনো শাখা নেই।'

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 09, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:45 PM IST
'বলুন তো, গুণগত মানে আপস করলে আমরা কি এই স্তরে ব্যবসা করতে পারতাম?' অভিযোগ নিয়ে বিস্মিত বলরাম মল্লিকের কর্ণধার

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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