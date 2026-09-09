'বলুন তো, গুণগত মানে আপস করলে আমরা কি এই স্তরে ব্যবসা করতে পারতাম?' অভিযোগ নিয়ে বিস্মিত বলরাম মল্লিকের কর্ণধার

অয়ন ঘোষাল: বি এল সাহা রোডে বলরাম মল্লিক অ্যান্ড রাধারমণ মল্লিকের কোনো শাখাই নেই? এদিকে, তাদের এই শাখার মিষ্টির গুণাগুণ নিয়ে তো আপত্তি জানিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দফতর? সংশ্লিষ্ট সংস্থার মত, কোথাও একটা ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে। বিষয়টি তারা কলকাতা পুরসভার গোচরে আনতে তাদের চিঠিও দিচ্ছে। কলকাতার বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় জোরদার ফুড সেফটি ড্রাইভ চলছে। খাবারের গুণমান, কাঁচামালের মান এবং ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড ঠিক মতো মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই একাধিক রেস্তোরাঁ থেকে পচা মাংস ও নষ্ট খাবার উদ্ধারের অভিযোগও উঠেছে। সূত্রের খবর, প্রায় ৪০টি রেস্তোরাঁর লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং বহু রেস্তোরাঁকে নোটিসও দেওয়া হয়েছে।
'বলরাম মল্লিক অ্যান্ড রাধারমণ মল্লিক'
মহানগরের প্রখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'বলরাম মল্লিক অ্যান্ড রাধারমণ মল্লিক'-এর বর্তমান কর্ণধার সুদীপ মল্লিক 'তাঁদের একটি শাখা'র নাম খাদ্য সুরক্ষা অভিযানে জড়িয়ে যাওয়ায় সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার বলে জানিয়েছেন, 'কলকাতা পুরসভা প্রেস মিট করে বলেছে, আমাদের বি এল সাহা রোডের শাখায় গোলমাল পাওয়া গিয়েছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই, বি এল সাহা রোডে আমাদের কোনো শাখা নেই। কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি বা মিস কমিউনিকেশন হয়েছে। বিষয়টি কলকাতা পুরসভাকে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছি। আমাদের আন্তর্জাতিক স্তরে মিষ্টির ব্যবসা। আমাদের বিভিন্ন বিমানবন্দরে স্টল আছে। আপনি বলুন তো, গুণগত মানে আপস করলে আমরা কি এই স্তরে ব্যবসা করতে পারতাম?'
ফুড কোর্টে অভিযান
গত কয়েকদিন ধরেই কলকাতার একাধিক রেস্তোরাঁ, হোটেল, শপিং মলের ফুড কোর্টে অভিযান চলছিল। অভিযান চালাচ্ছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর, পুরসভাগুলি। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, গত সাত দিনে ১৬৭টি রেস্তরাঁ এবং খাবারের হোটেলে হানা দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ১৩০০ কেজি খাদ্য সামগ্রী নষ্ট করা হয়েছে, যেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ৪০টি রেস্তরাঁ এবং খাবারারে দোকানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। সেই তালিকায় একাধিক নামী রেস্তরাঁ রয়েছে। তবে এই লাইসেন্স সাসপেনশন সাময়িক বলে জানা যাচ্ছে।
কেন লাইসেন্স বাতিল?
লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি করে যে কারণটি উঠে এসেছে, তা হল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি। খাবারে আরশোলা, ইঁদুর, পোকামাকড় পাওয়া যাচ্ছে। পচা খাবার রাখা থাকতে দেখা গিয়েছে, মিলেছে ছত্রাকযুক্ত পনির, মাছ-মাংসও! বিভিন্ন জায়গায় কালারিং এজেন্ট ব্যবহারের প্রমাণও মিলেছে।
কাদের দিকে অভিযোগের আঙুল?
জানা গিয়েছে, কলকাতার প্রায় ৪০টি রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করা হল। রিপন স্ট্রিটের 'করিমস', কলকাতা পুরসভার পাশেই অবস্থিত 'নিজামস', ইএম বাইপাসের ধারের 'শিমলা বিরিয়ানি'র লাইসেন্স বাতিল করা হল। বাতিল করা হয়েছে 'আরসালানে'র একটি আউটলেটের লাইসেন্সও। দক্ষিণ কলকাতার বেশ কিছু রেস্তোরাঁ এবং খাবারের হোটেলও রয়েছে তালিকায়। প্রশ্ন উঠে এসেছে বলরাম মল্লিকের মিষ্টি নিয়েও।
প্রসঙ্গ আর্সালান
এদিকে, এই ফুড সেফটি ড্রাইভের মাঝেই আর্সালানের দাবি-- খাবারের গুণমান নিয়ে কোনও আপস নয়! কলকাতার বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় জোরদার ফুড সেফটি ড্রাইভের মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল কলকাতার অন্যতম পরিচিত এই বিরিয়ানি ও নর্থ ইন্ডিয়ান খাবারের রেস্তোরাঁ আর্সালান। তাদের দাবি, (তাদের) খাবার তৈরিতে কোনও ধরনের ভেজাল বা নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হয় না। অত্যন্ত উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করেই প্রতিটি পদ তৈরি করা হয় এবং ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড মেনেই রান্না ও পরিবেশন করা হয়। আর্সালানের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, ফুড সেফটি সংক্রান্ত কোনও নোটিস তারা এখনও পায়নি। তাদের কোনও শাখা বন্ধ করা বা লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশও দেওয়া হয়নি বলেই তাদের তরফে দাবি। তবে সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছে তারা।
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