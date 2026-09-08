/প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগে ফুটে উঠছে কলকাতার প্রাণের পুজো! ঐতিহ্য আমেজে একাত্ম বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আকাশের মুখ ভার থাকলেও শরতের আগমন ঘটেছে বঙ্গে। আর কয়েক সপ্তাহ! তার পরই বাঙালির সেরা উৎসব-- দুর্গোৎসব। গ্রামবাংলার কোনও কোনও নিভৃত প্রান্তে হয়তো ফুটতেও শুরু করেছে কাশের গুচ্ছ। তার আলো ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের মনেও। আর ঠিক সেই আবহেই বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন উন্মোচন করল তাদের এ বছরের (২০২৬ সালের) দুর্গোৎসবের ভাবনা-- 'যোজন'; সংযোগের সুর! এই সূত্রে এবং এই মর্মে তারা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সেখানেই তারা তাদের এবারের এই থিমের ব্যাখ্যা দিয়েছে।
'যোজন'/ 'সংযোগ'
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে: 'কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও খ্যাতনামা দুর্গাপূজা কমিটি বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএ) ২০২৬ সালের আসন্ন দুর্গোৎসবের বহু প্রতীক্ষিত ভাবনা বা থিম— 'যোজন' উন্মোচন করল, যার মূল অর্থ 'সংযোগ'।
'এক ঐতিহাসিক প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষ অতিক্রম করার পর, বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন নিজেদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে আধুনিক শিল্পকলা, সৃজনশীলতা ও মননশীল ইনস্টলেশনের মেলবন্ধনে এক অনন্য রূপ দিতে আবারও প্রস্তুত হচ্ছে।
''যোজন' ভাবনাটি মূলত সেইসব বন্ধন বা সংযোগকে উদ্যাপন করে যা মানুষকে একসূত্রে বাঁধে-- মানুষের সঙ্গে মানুষের, সংস্কৃতির, প্রজন্মের, শিল্পের এবং পরিবেশের সংযোগ। এই ভাবনা পারস্পরিক একাত্মতার প্রতীক এবং মনে করিয়ে দেয় যে, গভীর ও অর্থপূর্ণ সম্পর্কই একটি প্রাণবন্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের মূল ভিত্তি।
'এ বছরের উৎসবের শিল্পভাবনাকে রূপ দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী শ্রী সুশান্ত শিবানী পাল, যিনি 'কানেক্টর' নামেও সুপরিচিত। নিজস্ব শিল্পভাষা ও উদ্ভাবনী ইনস্টলেশনের জন্য খ্যাত এই শিল্পী ধারাবাহিকভাবে এমন সব শিল্পকর্ম উপহার দিয়ে এসেছেন যা লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীকে মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করেছে।
মিশন 'রি'
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে: মূল ভাবনার পাশাপাশি বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন পরিবেশবান্ধব উদযাপনের লক্ষ্যে এক বিশেষ উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। তারা এর নাম দিয়েছে-- MISSION RE-- মিশন 'রি': Rejoice | Recycle | Repeat; (আনন্দ করুন | পুনর্ব্যবহার করুন | পুনরাবৃত্তি করুন)। সম্পদের দায়িত্বশীল ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের মাধ্যমে এক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সর্বাত্মক উদ্যোগটি মানুষকে সৃজনশীলতায় আনন্দিত হতে, দায়িত্বের সঙ্গে বর্জ্য বা সম্পদের পুনর্ব্যবহার করতে এবং দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশবান্ধব অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে অনুপ্রাণিত করে।
'কলকাতার প্রাণের পুজো'
এ বছর পুজোপ্রাঙ্গণেও দেখা যাবে আধুনিক ছোঁয়া। স্থান বা স্পেসের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে দর্শনার্থীদের নান্দনিক ও দৃশ্যগত অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে সুবিন্যস্ত, দৃষ্টিনন্দন ও ভাবনানির্ভর ডিজিটাল ডিসপ্লের আয়োজন করা হচ্ছে। এই দায়িত্বশীল ও মর্যাদাপূর্ণ প্রকল্পটির সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে 'বিটুপি' (B2P)-- ব্র্যান্ড টু পিপল ইন্টিগ্রেটেড সলিউশনস (Brand to People Integrated Solutions)-এর সূর্য চক্রবর্তী। বিটুপি-র প্রতিষ্ঠাতা ও বিজনেস হেড সূর্য চক্রবর্তী জানান, "৭৬তম বর্ষে বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের এক্সক্লুসিভ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মিডিয়া পার্টনার হতে পেরে বিটুপি অত্যন্ত গর্বিত। বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ঐতিহ্য ও বিপুল জনপ্রিয়তাকে সম্বল করে ব্র্যান্ড টু পিপল একে 'বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন — কলকাতার প্রাণের পুজো' হিসেবে উপস্থাপন করছে। এর উদ্দেশ্য কলকাতার অন্যতম প্রধান পুজো আকর্ষণ হিসেবে একে তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জন্য সুবিন্যস্ত, আকর্ষণীয় ও কার্যকর বিজ্ঞাপনের এক সেরা মঞ্চ তৈরি করা।"
ঐতিহ্য ও আমেজ
সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, শৈল্পিক উৎকর্ষ এবং পরিবেশসচেতন উদযাপনের অঙ্গীকার নিয়ে বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন যেমন সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, তেমনই ধরে রেখেছে কলকাতার অত্যন্ত প্রিয় এই পুজোর মূল শেকড় ও আমেজ।
সভাপতি শ্রী অঞ্জন উকিল এবং সাধারণ সম্পাদক ড. সপ্তর্ষি বসু আরও একটি স্মরণীয় 'প্রাণের পুজো' উপহার দেওয়ার জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন— যেখানে ঐতিহ্য ও আধুনিক সৃজনশীলতা মিলবে একবিন্দুতে এবং প্রতিটি সংযোগ হয়ে উঠবে জীবন্ত।
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