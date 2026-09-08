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প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগে ফুটে উঠছে কলকাতার প্রাণের পুজো! ঐতিহ্য আমেজে একাত্ম বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন

Ballygunge Cultural Association: বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন উন্মোচন করল তাদের এ বছরের (২০২৬ সালের) দুর্গোৎসবের ভাবনা-- 'যোজন'; সংযোগের সুর! এই সূত্রে তারা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সেখানেই তারা তাদের এবারের এই থিমের ব্যাখ্যা করেছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 08, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:06 PM IST
প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগে ফুটে উঠছে কলকাতার প্রাণের পুজো! ঐতিহ্য আমেজে একাত্ম বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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