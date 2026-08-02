/বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছে, জিহাদিরা দেশ দখল করে নিয়েছে: তসলিমা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছে। বাংলা অ্য়াকাডেমির সাংবাদিক সম্মেলনে ২০২৪ সালের ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ে এমনটাই বললেন তসলিমা নাসরিন। শেখ হাসিনা যে আন্দোলনের জেরে ক্ষমতা থেকে উত্খাত হয়েছিলেন সেই বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে তসলিমা নাসরিন বলেন, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছিল। ভেবেছিলাম সত্যিই বোধহয় ছাত্ররা এসেছে। তারা কোটা উঠিয়ে দিতে চাইছে। শেখ হাসিনা তখন বলেছিলেন, ঠিক আছে, সংশোধন করে নিচ্ছি। শেষপর্য়ন্ত দেখেছি সরকার পতন হয়েছে এবং আমরা টের পেয়েছি ওই ছাত্র আন্দোলনের পেছনে জিহাদিরা ছিল। পরে জিহাজদিরাই দেশ দখল করেছে। তাই ছাত্ররা আন্দোলন করলেই সেটার পরিণতি যে সব সময় ভালো হয় তা নয়।
শেখ হাসিনা যে আন্দোলনের জেরে ক্ষমতা থেকে উত্খাত হয়েছিলেন সেই বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে তসলিমা নাসরিন বলেন, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছিল। ভেবেছিলাম সত্যিই বোধহয় ছাত্ররা এসেছে। তারা কোটা উঠিয়ে দিতে চাইছে। শেখ হাসিনা তখন বলেছিলেন, ঠিক আছে, সংশোধন করে নিচ্ছি। শেষপর্য়ন্ত দেখেছি সরকার পতন হয়েছে এবং আমরা টের পেয়েছি ওই ছাত্র আন্দোলনের পেছনে জিহাদিরা ছিল। পরে জিহাজদিরাই দেশ দখল করেছে। তাই ছাত্ররা আন্দোলন করলেই সেটার পরিণতি যে সব সময় ভালো হয় তা নয়।
ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে তসলিমা বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা দুই দেশের রাজনীতিকরাই বলতে পারেন। তবে আমি আশা করি দুই দেশের সম্পর্ক বন্দুত্বপূর্ণ হোক। আমার একাত্তর দেখেছি। একাত্তরে ভারত কীভাবে বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার জন্য সাহায্য করেছে তা দেখেছি। সুতরাং আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করি তারা সবসময় ভারতের এঅই অবদান স্বীকার করি। কিন্তু বাংলাদেশে কিছু পাকিস্তানপন্থী জিহাদি রয়েছে তারা ভারতকে শত্রু বলে মনে করে। এই সংঘাত চলছেই। যারা যুক্তির পক্ষের মানুষ তারা সবাই ভারতের পক্ষে রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য সুসম্পর্ক থাকবেই।
বাংলাদেশের মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে তসলিমা বলেন, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তি নিয়ে বহুবার কথা বলেছি। যদি আপনারা দেখেন অনেকেই আমরা প্রতিবাদ করছি। মুক্ত চিন্তার মানুষরা প্রতিবাদ করছে। আমাদের প্রতিবাদে কোনও কাজ হয় না। চিন্ময়কৃষ্ণ যেভাবে হিন্দুদের সংঘটিত করছিলেন তাতে মনে হয় অনেকের অসুবিধে হচ্ছিল। বিশেষ করে সরকারের। এই সরকাররা তো কখনও মুক্তচিন্তার পক্ষে থাকে না। এইসব অন্যায় করেই যাচ্ছে সরকার। তবে ঝুঁকি নিয়ে কিছু মানুষ প্রতিবাদ করছে। তাদের এখন দেশের বাইরে থাকতে হচ্ছে। বাংলাদেশের যেসব মানুষ মুক্তি চিন্তার মানুষ তারা সবাই বলছি চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে মুক্তি দেওয়া হোক।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)