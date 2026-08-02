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বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছে, জিহাদিরা দেশ দখল করে নিয়েছে: তসলিমা

Taslima on Bangladesh Student Movement: ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে তসলিমা বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা দুই দেশের রাজনীতিকরাই বলতে পারেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 02, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:03 PM IST
বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছে, জিহাদিরা দেশ দখল করে নিয়েছে: তসলিমা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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