Zee News Bengali
  • Kolkata Shocking Incident: অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকাকে রাসায়নিক খাইয়ে গর্ভপাত, গড়ফায় গ্রেফতার বাংলাদেশি প্রেমিক

Kolkata Shocking Incident: অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকাকে রাসায়নিক খাইয়ে গর্ভপাত, গড়ফায় গ্রেফতার 'বাংলাদেশি' প্রেমিক

Bangladeshi Lover Abort Pregnant Girlfriend: ভুয়ো পরিচয়পত্রে কলকাতায় লিভ-ইন বাংলাদেশি প্রেমিকের। অন্তঃসত্ত্বা বান্ধবীকে জোর করে গর্ভপাত। খাস কলকাতায় ভয়ংকর ঘটনা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 11, 2026, 11:36 AM IST
গড়ফায় বান্ধবীকে জোর করে গর্ভপান বাংলাদেশি প্রেমিকের

অয়ন ঘোষাল: খাস কলকাতায় ভয়ংকর ঘটনা। বান্ধবীকে জোর করে গর্ভপাত করানোর অভিযোগ। গ্রেফতার নির্যাতিতার প্রেমিক। ধৃতের নাম প্রদ্যুগ্ন দাস। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক বলে দাবি নির্যাতিত প্রেমিকার। ঘটনাটি ঘটেছে গড়ফায়। 

নির্যাতিত প্রেমিকার দাবি, প্রেমিক প্রদ্যুগ্ন দাস আদতে বাংলাদেশি নাগরিক। কিন্তু অবৈধভাবে কাগজপত্র বানিয়ে বছর পাঁচেক ধরে এই রাজ্যেই বসবাস করছে। বান্ধবীর অভিযোগ, নিজের পরিচয় গোপন করেই সম্পর্কে জড়ায় সে। এরপর গড়ফা এলাকায় তাঁরা একসঙ্গে থাকতে শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন তাঁর। লিভ-ইন সম্পর্কে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন তিনি। 

কিন্তু এরপরই বেঁকে বসে প্রেমিক প্রদ্যুগ্ন দাস। অভিযোগ, প্রেমিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়তেই গর্ভপাত করানোর জন্য চাপ দিতে থাকে অভিযুক্ত। জোর করতে থাকে গর্ভপাত করানোর জন্য। সম্পর্ক থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে থাকে। অভিযোগ, এরপর গত মাসে হালতু এলাকায় এক বন্ধুর বাড়িতে সম্পর্ক মিটমাট করার জন্য ওই তরুণীকে ডাকে অভিযুক্ত। অভিযোগ, সেখানেই তরল পানীয়তে রাসায়নিক মিশিয়ে খাইয়ে তাঁর গর্ভপাত করানো হয়।

এমনকি অভিযুক্তের এক বন্ধু ওই তরুণীর শ্লীলতাহানি করে বলেও অভিযোগ। এরপরই এই ঘটনায় গড়ফা থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা প্রেমিকা। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত প্রদ্যগ্ন দাস। ওদিকে ওই তরুণী বর্তমানে বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি। সেখানেই চিকিৎসাধীন।

