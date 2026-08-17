ইন্দাসে 'রাজনীতি' মমতার! 'জঘন্যতম রাজত্ব চলছে', মৃত প্রৌঢ়ের ছেলেকে ফোন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঁকুড়ার ইন্দাসে তৃণমূলের 'রাজনীতি'! মৃত প্রৌঢ়ের ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিশানা করলেন বিজেপিকে।
দিল্লিতে 'ককরোচ' আন্দোলনের আঁচ বাংলায়। বাঁকুড়ার ইন্দাস থেকে যন্তরমন্তরে গিয়েছিলেন শেখ আব্দুল হাফিজ। শুধু তাই নয়, গ্রামে ফিরে স্কুলের বেহাল দশা ফেরানোর কাজও শুরু করেছিলেন তিনি। অভিযোগ, ১৩ অগাস্ট বাড়ি ঢুকে হাফিজের উপর চড়াও হন স্থানীয় বিজেপি সমর্থকরা। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন হাফিজের বাবা শেখ মহম্মদ মাফিক। ১৫ অগাস্ট বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয় তাঁর।
আজ, সোমবার নিহতের বাড়িতে যায় কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিনিধি। মৃতের ছেলের সঙ্গে ফোন কথা বললেন মমতা। বলেন, 'হ্যাঁ ভাই, আমি শুনেছি সব। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। যা ইচ্ছে তাই করছে। জঘন্যতম রাজত্ব চলছে। তোমাদের পরিবারের আমরা ছিলাম, আছি, থাকব'।
নিহতের বাড়িতে গিয়েছিলেন বামনেতা বাম নেতা শতরূপ ঘোষ ময়ূখ বিশ্বাস। সঙ্গে CJP-র তরফে আশুতোষ রাঙ্কা। তাঁদের সঙ্গে দেখার করার পর হাফিজ বলেন, 'যে ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে, সেটা আমি অস্বীকার করছি। তার পরিবর্তে আমার বাবা নামে একটা বিশ্বমানের স্কুল তৈরি করা হোক। আমরা মাঠে নেমে গিয়েছি। শিক্ষাব্যবস্থা শুধরিয়ে তবেই শ্বাস নেব'।
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