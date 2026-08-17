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ইন্দাসে 'রাজনীতি' মমতার! 'জঘন্যতম রাজত্ব চলছে', মৃত প্রৌঢ়ের ছেলেকে ফোন

Mamata Banerjee:  'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। যা ইচ্ছে তাই করছে। জঘন্যতম রাজত্ব চলছে। তোমাদের পরিবারের আমরা ছিলাম, আছি, থাকব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 17, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:01 PM IST
ইন্দাসে 'রাজনীতি' মমতার! 'জঘন্যতম রাজত্ব চলছে', মৃত প্রৌঢ়ের ছেলেকে ফোন
Image Credit: ইন্দাসে &#039;রাজনীতি&#039; মমতার!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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