/Bansdroni School Student Death Case: ভয়ংকর বাঁশদ্রোণী: ক্লাস থ্রির অসুস্থ আয়ুষ শরীর খারাপ নিয়েও ৬ পিরিয়ড ক্লাস করল: ভারী ব্যাগ কাঁধে ধপ করে পড়ল, আর উঠল না

তথাগত চক্রবর্তী ও রণয় তিওয়ারি: কলকাতার বাঁশদ্রোণীর 'মহাঋষি বিদ্যামন্দির' বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল সারা কলকাতা। তীব্র উত্তেজনা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলে। মৃত ছাত্রের নাম আয়ুষ কুমার নাথ (৮)। স্কুলের চরম গাফিলতিতেই তার মৃত্যু হয়েছে-- এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে এনএসসি বোস রোডে বাঁশদ্রোণীর ওই স্কুলের সামনে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখান বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিস। রাস্তা অবরোধ, ওই রুটে চলছে না কোনও বাসও।
বিস্ফোরক অভিযোগ
নিহত ছাত্রের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ মে স্কুলে গিয়েছিল আয়ুষ। পরিবারের অভিযোগ, সেদিন প্রথম ক্লাস থেকেই সে অসুস্থ বোধ করছিল এবং বিষয়টি শিক্ষকদের জানিয়েছিল। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তার কথায় কান দেয়নি।
পরে জানা যায়, অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আয়ুষকে দিয়ে সব ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। ছুটির সময় ভারী স্কুলব্যাগ কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আচমকা মাথা ঘুরে গড়িয়ে পড়ে যায় সে। দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা লেগে সে জ্ঞান হারায়। আয়ুষের সহপাঠীদের কাছ থেকে পরিবার জানতে পেরেছে, পড়ে যাওয়ার পর তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে।
ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ:
মৃত ছাত্রের মায়ের অভিযোগ, ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ সময় পরিবারকে কিছুই জানায়নি। তিনি বলেন, 'আমার ছেলেকে ৬টি পিরিয়ড স্কুলেই বসিয়ে রাখা হল, অথচ আমাদের খবর দেওয়া হল না। আমরা যাতে কিছু বুঝতে না পারি, তার জন্য ওকে নাকি স্কুলেই স্নান করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' ছুটির পর আয়ুষের বাবা যখন তাকে নিতে যান, তখন স্টাফরুম থেকে ফোন করে তাঁকে ভেতরে ডাকা হয়। সেখানে তিনি গিয়ে দেখেন ছেলে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং তার পুরো শরীর জলে ভেজা।
সেখান থেকে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে এসএসকেএম (SSKM) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আয়ুষ কোমায় চলে যায়। দীর্ঘ ১২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে গত রবিবার (২৪ মে) হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মাথায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।
অভিভাবকদের তুমুল বিক্ষোভ
এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান তুলে মঙ্গলবার সকাল থেকে স্কুল চত্বর ও রাস্তা অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। বিক্ষুব্ধ এক অভিভাবক বলেন, 'আজ একটা মায়ের কোল খালি হয়ে গেল, অথচ সকাল থেকে প্রিন্সিপাল বা ম্যানেজমেন্টের কেউ এখানে উপস্থিত নেই। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চাই। এই অন্যায়ের বিচার এবং পুরো স্কুল কর্তৃপক্ষের পরিবর্তন চাই।'
ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট
ইতোমধ্যেই মৃত ছাত্রের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতার নেতাজিনগর থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে পুলিস ও স্কুল সূত্রের তদন্তে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্যও সামনে এসেছে।
পুলিস সূত্রে খবর, আয়ুষ দীর্ঘদিন ধরেই মাথার সমস্যায় ভুগছিল। প্রায়ই তীব্র মাথাব্যথার কারণে সে স্কুলে আসতে পারত না। একটু সুস্থ বোধ করায় গত ১৩ মে সে স্কুলে এসেছিল এবং ক্লাস চলাকালীনই মাথা ঘুরে পড়ে যায়।
চিকিৎসকদের অনুমান: ছাত্রটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হলে প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেছে, আয়ুষের মাথায় বাইরে থেকে কোনও বড় চোট বা আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে তার মাথায় ‘টিউমার’-পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, এই টিউমারের কারণেই মূলত তার মৃত্যু হয়েছে, পড়ে গিয়ে নয়।
নেতাজিনগর থানার পুলিস জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট এলেও এখনও চূড়ান্ত তদন্ত শেষ হয়নি। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তাই এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।
