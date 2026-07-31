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'STF সাংবাদিক সম্মেলন করবে, ওরাই বলবে', জঙ্গি গ্রেফতারে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari: 'প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, 'পাকিস্তানভিত্তিক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের নিশানায় আমি ছাড়াও রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য উমেশ রাই থাকতে পারেন। অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এর বেশি কিছু বলতে চাই না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 31, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:56 PM IST
'STF সাংবাদিক সম্মেলন করবে, ওরাই বলবে', জঙ্গি গ্রেফতারে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: জঙ্গি গ্রেফতারে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'STF সাংবাদিক সম্মেলন করবে, ওরাই বলবে', জঙ্গি গ্রেফতারে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী
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