'STF সাংবাদিক সম্মেলন করবে, ওরাই বলবে', জঙ্গি গ্রেফতারে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বর্ধমানে গ্রেফতার পাক জঙ্গি। টার্গেট খোদ মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী উমেশ রাই? প্রতিক্রিয়ায় সতর্ক শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'কাল STF সাংবাদিক সম্মেলন করবে। ওরাই বলবে, আমার নিরাপত্তা নিয়ে কিছু বলার নেই'।
এদিন নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলেন মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, 'পাকিস্তানভিত্তিক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের নিশানায় আমি ছাড়াও রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য উমেশ রাই থাকতে পারেন'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এর বেশি কিছু বলতে চাই না'।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব বর্ধমানে রেঁনেসাঁ হাউজিং হাউজিং থেকে হামিদ মণ্ডল নামে এক এক ব্য়ক্তিকে গ্রেফতার করে বেঙ্গল এসটিএফ। তদন্তকারীদের দাবি, হামিদ পাক জঙ্গি। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা ছক কষছিল সে। ধৃতের ফোনে মুখ্য়মন্ত্রীর লোকেশনের যাবতীয় ডিটেইলস পাওয়া গিয়েছে।
এদিকে এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ধৃত জঙ্গিকে টানা জেরা করছে বেঙ্গল STF। বৈঠকে বসছেন DG, STF DG, CISF ও ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটি বৈঠকে বসছে। STF সূত্রে খবর, হামিদের বাড়িতে পাঠানো হচ্ছে তদন্তকারী দল। হাওড়া ও বর্ধমান থেকে এই অপারেশন চলছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।
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