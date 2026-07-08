Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /‘বিকাশ বাবু যত কম বলেন ততই মঙ্গল’, বারুইপুর এনকাউন্টার বিতর্কে কড়া জবাব শমীকের

‘বিকাশ বাবু যত কম বলেন ততই মঙ্গল’, বারুইপুর এনকাউন্টার বিতর্কে কড়া জবাব শমীকের

Baruipur Rape Murder Case: বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য এই এনকাউন্টারকে একটি জরুরি প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে সমর্থন করেছেন এবং স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, অপরাধীদের কোনও রাজনৈতিক রেয়াত করা হবে না। তৃণমূল ও বামেদের তোলা তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি কামদুনি ও নদীয়ার মতো অতীত ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে পূর্বতন সরকারকে তোষণের রাজনীতি ও তদন্তের ত্রুটির জন্য কাঠগড়ায় তোলেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 08, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:45 PM IST
‘বিকাশ বাবু যত কম বলেন ততই মঙ্গল’, বারুইপুর এনকাউন্টার বিতর্কে কড়া জবাব শমীকের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দ্য লেথাল স্কোয়াড: ৩১২টি অপারেশন! এনকাউন্টারেই 'হিরো' ভারতের শীর্ষ ১০ স্পেশালিস্ট
Encounter specialist47 min ago
2
Baruipur Rape Murder Case59 min ago
3
Baruipur Case Update1 hr ago
4
Aroop Biswas1 hr ago
5
Argentina vs Egypt1 hr ago