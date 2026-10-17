/১৫ হাজার টাকা চাঁদা না দিলে দেখে নেওয়ার হুমকি! বারুইপুরে গ্যারেজের দুই কর্মী আক্রান্ত

তথাগত চক্রবর্তী: দুর্গাপুজোর চাঁদা আদায় নিয়ে ফের বিতর্ক। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় গ্যারেজের দুই শ্রমিককে মারধরের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, খাসমল্লিক সংলগ্ন একটি গ্যারেজের কাছে ১৫ হাজার টাকা পুজোর চাঁদা দাবি করেছিলেন একটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। গ্যারেজ কর্তৃপক্ষ সেই টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় দুই শ্রমিকের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।
১৫ হাজার টাকা চাঁদার দাবি, দিতে চেয়েছিলেন ১ হাজার
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বারুইপুর থানার খাসমল্লিক এলাকার ওই গ্যারেজের কাছে পুজোর চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। গ্যারেজ কর্তৃপক্ষ চাঁদা হিসেবে ১ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। কিন্তু পুজো উদ্যোক্তারা সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। তাঁদের তরফে ১৫ হাজার টাকা দেওয়ার দাবি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।অভিযোগ, দাবি মতো টাকা না দিলে দেখে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। এরপরই দলবল নিয়ে গ্যারেজে এসে দুই শ্রমিকের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। যদিও অভিযুক্ত পুজো উদ্যোক্তাদের বক্তব্য এখনও জানা যায়নি।
আক্রান্ত দুই শ্রমিক, থানায় লিখিত অভিযোগ
এই ঘটনায় আক্রান্ত দুই শ্রমিকের নাম মধু মণ্ডল ও পিন্টু চৌধুরী। তাঁদের অভিযোগ, পুজোর চাঁদার টাকা দিতে রাজি না হওয়ার কারণেই তাঁদের মারধর করা হয়েছে। ঘটনার পর তাঁরা বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের পর থেকে গ্যারেজের মালিক ও কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে ব্যবসার জায়গায় এমন ঘটনার অভিযোগ ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও চর্চা শুরু হয়েছে।
চাঁদা আদায় নিয়ে ফের প্রশ্ন
দুর্গাপুজোর চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে জোরজুলুমের অভিযোগ রুখতে মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপরেও বারুইপুরে এমন অভিযোগ ওঠায় প্রশ্ন উঠছে, নির্দেশের পরেও কীভাবে চাঁদার দাবিতে হামলার অভিযোগ সামনে আসছে? তবে এই ঘটনায় কারা জড়িত, কী কারণে হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। ব্যবসায়ীরা যাতে নিরাপদে তাঁদের কাজ চালাতে পারেন, সেই বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিস
লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিস। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্ত পুজো উদ্যোক্তাদের বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। তদন্তের পরই ঘটনার সম্পূর্ণ ছবি স্পষ্ট হবে।