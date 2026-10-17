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১৫ হাজার টাকা চাঁদা না দিলে দেখে নেওয়ার হুমকি! বারুইপুরে গ্যারেজের দুই কর্মী আক্রান্ত

দুর্গাপুজোর চাঁদা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মারধরের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। খাসমল্লিক এলাকার একটি গ্যারেজের কাছে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। গ্যারেজ কর্তৃপক্ষ ১ হাজার টাকা দিতে রাজি হলেও তা মানতে চাননি পুজো উদ্যোক্তারা বলে দাবি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 17, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 02:35 PM IST
১৫ হাজার টাকা চাঁদা না দিলে দেখে নেওয়ার হুমকি! বারুইপুরে গ্যারেজের দুই কর্মী আক্রান্ত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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