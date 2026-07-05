বারুইপুরে যাওয়া যাবে না? কালীঘাটে 'গৃহবন্দি' মমতা, পুলিসি ঘেরাটোপে অভিষেকও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বারুইপুর কাণ্ডের পর কালীঘাটের বাড়িতে 'গৃহবন্দি' মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িও ঘিরে রেখেছে পুলিস। ঘটনায় ক্ষুদ্ধ মমতাপন্থী তৃণমূলের নেতারা।
বারোর নাবালিকা ধর্ষণ করে খুন? গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু। আজ, সকাল থেকে রণক্ষেত্রে চেহারা নেয় বারুইপুর। ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিস, এসডিপিও, বারুই থানার আইসি-সহ ৬ সদস্যের সিট গঠন করেছে নবান্ন। নাবালিকাকে খুন-সহ তিনটি মামলা রুজু করা হয়েছে।
এদিকে সন্ধ্য়া নামতেই পুলিসে পুলিসে ছয়লাপ হয়ে যায় কালীঘাট। মমতার বাড়ির চারপাশে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদেরও। বস্তুত, পুলিসে জমায়েত লক্ষ্য করা যায় অভিষেকের বাড়ির সামনেও। কারণটা কী? তা জানা যায়নি এখনও।
ফেসবুকে পোস্টে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের দাবি, 'বারুইপুর যেতে চেয়েছিলেন জননেত্রী। খবর পেয়ে তাঁকে আটকাতে তাঁর বাড়ির সামনে বিরাট পুলিশবাহিনী, ব্যারিকেড। যাতে নেত্রী এখন বেরোতে না পারেন। সূত্রের খবর, কালও এই ব্যারিকেড থাকবে। পুলিশের তরফে এখনও সরকারিভাবে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একাধিক সূত্র বিষয়টি জানাচ্ছে। নেত্রী তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। আপাতত পরিস্থিতি জটিল'।
এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিয়ো পোস্ট করে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র লিখেছেন, 'সাতবারের সাংসদ, কেন্দ্রের প্রাক্তন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী এবং তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপি গৃহবন্দি করে রেখেছে, যাতে তিনি বারুইপুরে গিয়ে ধর্ষণের শিকার ওই তরুণীর সঙ্গে দেখা করতে না পারেন'। ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান উপসনা চৌধুরীও। মমতার ছবি দিয়ে তাঁর দাবি, 'বারুইপুরের ধর্ষিতার পরিবারের সাথে কথা বললেন নেত্রী! এইভাবে রোখা সম্ভব নয়'।
পরিবারের সূত্রে খবর, গতকাল শনিবার বিকেল চারটে থেকে নিখোঁজ ছিল ওই কিশোরী। খাবার কেনার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। আজ, রবিরা বাড়ির কাছেই একটি পুকুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এরপরই পরিস্থিতি রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিবারের দাবি, ওই কিশোরীকে তুলে নিয়ে দিয়েছিল চার যুবক। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাকে। শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। বেলা ১২ নাগাদ পুলিস দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)