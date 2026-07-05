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বারুইপুরে যাওয়া যাবে না? কালীঘাটে 'গৃহবন্দি' মমতা, পুলিসি ঘেরাটোপে অভিষেকও

বারুইপুর কাণ্ডের পর কালীঘাটের বাড়িতে 'গৃহবন্দি' মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িও ঘিরে রেখেছে পুলিস। ঘটনায় ক্ষুদ্ধ মমতাপন্থী তৃণমূলের নেতারা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 05, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:14 PM IST
বারুইপুরে যাওয়া যাবে না? কালীঘাটে 'গৃহবন্দি' মমতা, পুলিসি ঘেরাটোপে অভিষেকও
Image Credit: কালীঘাটে &#039;গৃহবন্দি&#039; মমতাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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