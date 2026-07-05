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বারুইপুর কাণ্ডে তদন্তে ৬ সদস্যের সিট গঠন! কড়া পদক্ষেপ নবান্নের

Baruipur Incident:  বারোর নাবালিকা ধর্ষণ করে খুন? গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু। আজ, রবিবার দিনভর অগ্নিগর্ভ ছিল বারুইপুর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 05, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:51 PM IST
বারুইপুর কাণ্ডে তদন্তে ৬ সদস্যের সিট গঠন! কড়া পদক্ষেপ নবান্নের
Image Credit: বারইপুর কাণ্ডে কড়া নবান্নSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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