/বারুইপুর কাণ্ডে তদন্তে ৬ সদস্যের সিট গঠন! কড়া পদক্ষেপ নবান্নের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৃত কিশোরী বাবার সঙ্গে কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বারুইপুরকাণ্ডে এবার কড়া পদক্ষেপ। অতিরিক্ত পুলিস, এসডিপিও, বারুই থানার আইসি-সহ ৬ সদস্যের সিট গড়ল নবান্ন। নাবালিকাকে খুন-সহ তিনটি মামলা রুজু।
বারোর নাবালিকা ধর্ষণ করে খুন? গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু। আজ, রবিবার দিনভর অগ্নিগর্ভ ছিল বারুইপুর। দেহ আটকে চলে বিক্ষোভ। পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধ হয় সূর্যপূর স্টেশনেও। ঘণ্টা দেড়েক বন্ধ ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল শিয়ালদহ-নামখানা লাইনে। বিক্ষোভ চলাকালীন এক যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।
পরিবারের সূত্রে খবর, গতকাল শনিবার বিকেল চারটে থেকে নিখোঁজ ছিল ওই কিশোরী। খাবার কেনার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। আজ, রবিরা বাড়ির কাছেই একটি পুকুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এরপরই পরিস্থিতি রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিবারের দাবি, ওই কিশোরীকে তুলে নিয়ে দিয়েছিল চার যুবক। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাকে। শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। বেলা ১২ নাগাদ পুলিস দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে।
এদিকে বিক্ষোভের মাঝে মৃতা কিশোরীর বাবাকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু েঅধিকারী। যাবতীয় অভিযোগ শোনার পর, তাঁকে মঙ্গলবার ভবানীভবনে আসতে বলেন। আশ্বাস দেন, 'দোষীদের কাউকে ছাড়া হবে না'।
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