Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /২১ জুলাই নিয়ে বিরাট খবর: শহীদ দিবসের দখল কার? মমতা না ঋতব্রত-- কে এবার মুখ? ব্রিগেড না ধর্মতলা? কী বলল হাইকোর্ট?

২১ জুলাই নিয়ে বিরাট খবর: শহীদ দিবসের দখল কার? মমতা না ঋতব্রত-- কে এবার মুখ? ব্রিগেড না ধর্মতলা? কী বলল হাইকোর্ট?

Mamata TMC Sahid Diwas celebration: তৃণমূল কংগ্রেসের মূল যুক্তি, দীর্ঘ সময় ধরে ওই নির্দিষ্ট স্থানেই এই কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে। কোভিড মহামারির ব্যতিক্রমী সময়টুকু বাদ দিলে, গত ৩৩ বছর ধরে প্রতি বছর ২১ জুলাই ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই শহীদ দিবস পালন করছে দল। এত বছর ধরে এই স্থানে সমাবেশ করতে কোনও আইনশৃঙ্খলগত বা অন্য কোনও বড় সমস্যা হয়নি। তাই হঠাৎ করে এবার কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 14, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:08 PM IST
২১ জুলাই নিয়ে বিরাট খবর: শহীদ দিবসের দখল কার? মমতা না ঋতব্রত-- কে এবার মুখ? ব্রিগেড না ধর্মতলা? কী বলল হাইকোর্ট?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পুতিন-জেলেনিস্কির শত্রুতা মিটিয়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে দিচ্ছেন জগন্নাথদে
iskcon rath yatra1 hr ago
2
Taslima Nasrin1 hr ago
3
Ayushman card2 hrs ago
4
Anubrata Mandal2 hrs ago
5
gold price fall2 hrs ago