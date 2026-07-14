/২১ জুলাই নিয়ে বিরাট খবর: শহীদ দিবসের দখল কার? মমতা না ঋতব্রত-- কে এবার মুখ? ব্রিগেড না ধর্মতলা? কী বলল হাইকোর্ট?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: একুশে জুলাইয়ের শহীদ দিবস কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আড়াআড়ি বিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের লড়াই। ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই ২১ জুলাইয়ের শহীদ দিবস সমাবেশ করতে অনড় তৃণমূলের কালীঘাট শিবির। ওই এলাকায় পুলিসের জারি করা ১৬৩ ধারা অর্থাত্ আগের ১৪৪ ধারা এবং পুলিসের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের মমতার তৃণমূল। এই মামলার শুনানি আগামীকাল। আদালতের কাছে নিজেদের অধিকার ও আবেগ প্রতিষ্ঠা করতে একাধিক জোরালো যুক্তি সাজিয়েছে কালীঘাট শিবির। অন্যদিকে তবে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি তারা বিকল্প জায়গার খোঁজও শুরু করেছে। অন্যদিকে, নব্য তৃণমূল তথা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ইতিমধ্যেই গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সভা করার সবুজ সংকেত পেয়ে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।
তৃণমূল কংগ্রেসের মূল যুক্তি, দীর্ঘ সময় ধরে ওই নির্দিষ্ট স্থানেই এই কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে। কোভিড মহামারির ব্যতিক্রমী সময়টুকু বাদ দিলে, গত ৩৩ বছর ধরে প্রতি বছর ২১ জুলাই ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই শহীদ দিবস পালন করছে দল। এত বছর ধরে এই স্থানে সমাবেশ করতে কোনও আইনশৃঙ্খলগত বা অন্য কোনও বড় সমস্যা হয়নি। তাই হঠাৎ করে এবার কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।
মামলায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযানের সময় ধর্মতলার এই এলাকাতেই পুলিস গুলি চালিয়েছিল। পুলিসের গুলিতে ১৩ জন কর্মী প্রাণ হারান। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর থেকেই প্রতি বছর ওই একই জায়গায় শহীদদের স্মরণ করা হয়। ফলে, দলীয় কর্মী-সমর্থকদের কাছে এই স্থানের একটি বিশেষ আবেগ রয়েছে এবং সেখানে শহীদ দিবস পালন করার অধিকার তৃণমূল কংগ্রেসের আছে বলেই দাবি করা হয়েছে।
একই সঙ্গে পুলিসের ভূমিকাকে কাঠগড়ায় তুলেছে শাসকদল। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিস কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ বা যুক্তি ছাড়াই অতিসক্রিয়তা দেখিয়ে ওই চত্বরে ১৬৩ ধারা জারি করেছে, যা কার্যত সমাবেশ বানচাল করার চেষ্টা। তৃণমূলের দাবি, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত হলেও অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এই সভা পরিচালিত হয়। তাই হুট করে পুলিশি নিষেধাজ্ঞা চাপানো অযৌক্তিক।
সোমবার বিকেলে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সভাস্থল পরিদর্শনে যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ রায় এবং ফিরহাদ হাকিম। একই দিনে লালবাজারেও তৎপরতা দেখায় দুই পক্ষই। নব্য তৃণমূলের প্রতিনিধিরা লালবাজারে গিয়ে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তাঁদের সভার যাবতীয় পরিকল্পনার কথা পুলিশকে জানিয়ে আসেন। পিছিয়ে ছিল না কালীঘাট শিবিরও; পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের বিকল্প কোন জায়গা দেওয়া হতে পারে, তা জানতে লালবাজারে ছোটেন মমতা শিবিরের এক বিধায়ক ও এক সাংসদ।
তৃণমূল ভেঙে দু-টুকরো হওয়ার পর পরিষদীয় দলের রাশ এখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। নিজেদের 'আসল তৃণমূল' দাবি করে ঋতব্রত শিবির এবার একুশে জুলাইয়ের মূল মঞ্চ থেকে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে। নব্য তৃণমূলের নেতাদের বক্তব্য, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'পরামর্শদাতা' হিসেবে চান এবং সে কারণেই তাঁকে গান্ধীমূর্তির পাদদেশের সভায় আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালেই এই আমন্ত্রণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হবে।
গত তিন দশক ধরে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ মানেই যেখানে ছিল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একচ্ছত্র অধিকার, সেখানে ক্ষমতার সমীকরণ বদলে যাওয়ায় এবারের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। দলের রাশ হারানোর পর এবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ কার দখলে থাকবে, তা নিয়ে দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব এখন তুঙ্গে
ঐতিহ্য, ধারাবাহিকতা এবং আবেগকে হাতিয়ার করে ধর্মতলাতেই সভা করার দাবিতে অনড় মমতা শিবির। আগামীকাল আদালতের শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট এই বিষয়ে কী রায় দেয়, তাকিয়ে তৃণমূল সমর্থকেরা।
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