Zee News Bengali
Cyber Crime Awareness Kolkata: সজাগ হোন লেকটাউন! মোবাইলে ফাঁদ, ব্যাঙ্কে জালিয়াতি, প্রতারণার মারণ-চক্র ভাঙতে মাঠে পুলিস

Digital Arrest Scam Warning: বাঙ্গুর-লেকটাউন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল প্রতারণা রুখতে লেকটাউন পুলিস ও বাঙ্গুর স্কুল প্রাক্তনী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আসছে সাইবার সচেতনতা শিবির। প্রবীণ থেকে নবীন—সকলকে জালিয়াতির মারণ-চক্র থেকে বাঁচাতে সুরক্ষার মন্ত্র দেবেন লেকটাউন থানার আই.সি. সঞ্জীব চক্রবর্তী।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Dec 3, 2025, 05:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোবাইল ফোনের ঝলকানি আর ইন্টারনেট বিপ্লবের সুবাদে যখন গোটা বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয়, ঠিক তখনই সাইবার অপরাধের মারণ-চক্র ক্রমশ শক্ত হাতে বাঁধছে মাকড়সার জাল। ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কে টাকা হাতানো বা ওটিপি (OTP) জালিয়াতি – এই প্রতারণার ফাঁদে অজান্তেই পা রাখছেন অসংখ্য নাগরিক। এই মারাত্মক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার এক বিরাট দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল লেকটাউন থানা ও ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গুর স্কুল প্রাক্তনী সংগঠন। আগামী রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, এই যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে সাইবার অপরাধ নিয়ে সচেতনতা প্রসারের দ্বিতীয় দফার বিশেষ কর্মসূচি।

বর্তমানে প্রবীণ নাগরিকেরা যেমন পেনশন বা জীবনবীমার ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন, তেমনই দ্রুত টাকা রোজগারের লোভে পড়ছেন বহু নবীন। ফোন করে ব্যাঙ্ক কর্মীর পরিচয়ে ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়া থেকে শুরু করে অচেনা লিঙ্ক ক্লিক করে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট খালি করে দেওয়ার মতো ঘটনা লেকটাউন, বাঙ্গুর অঞ্চলে বেড়েই চলেছে। ডিজিটাল লেনদেনের এই যুগে নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতারকদের এই চক্র ভাঙতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার আলো পৌঁছে দেওয়া তাই সময়ের দাবি। প্রাক্তনী সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথম দফার সাফল্যের পর, বৃহত্তর পরিসরে এই বার্তা পৌঁছে দিতেই এবার দ্বিতীয় দফায় এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ হিসাবে উপস্থিত থাকবেন এবং বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করবেন লেকটাউন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আই.সি. (IC) মাননীয় শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী মহাশয়। হাতে-কলমে এবং সহজ-সরল উপায়ে তিনি বুঝিয়ে দেবেন, কীভাবে একটি ফোন কল বা একটি টেক্সট মেসেজ মুহূর্তের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তার মূল্যবান উপস্হাপনার মাধ্যমে সকলে জানতে পারবেন ঠিক কোন কোন সতর্কতা অবলম্বন করলে এই ধরনের ডিজিটাল প্রতারণা থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।

লেকটাউন থানার আই.সি. সঞ্জীব চক্রবর্তী  এবং বাঙ্গুর স্কুল প্রাক্তনী সংগঠনের এই সম্মিলিত প্রয়াস নিঃসন্দেহে অঞ্চলের নাগরিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক নয়া দিশা দেখাবে। প্রাক্তনী সংগঠনের সভাপতি সুপ্রিয় সাহা (Supriya Saha) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে 'এই প্রকার সচেতনতা শুধু ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্যই নয়, এটি বৃহত্তর সমাজের নিরাপত্তার জন্যও একান্ত প্রয়োজন।'

রিপোর্ট: অয়ন চ্যাটার্জি

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

