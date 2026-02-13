Raj Chakraborty VS Arjun Singh: 'ও নোংরা লোক, নীল ছবি বানায়', অর্জুন-বাণ! 'ওর তো কোনও কাজ নেই, বাড়িতে বসে শুধু দুষ্টু ফিল্মই দেখে...', পালটা দিলেন রাজ...

Raj Chakraborty VS Arjun Singh: 'ও নোংরা লোক, নীল ছবি বানায়', অর্জুন-বাণ! 'ওর তো কোনও কাজ নেই, বাড়িতে বসে শুধু দুষ্টু ফিল্মই দেখে...', পালটা দিলেন রাজ...
West Bengal assembly Election 2026: পাল্টা অর্জুন সিং এই আক্রমণ শুনে যা বলেছেন তাতে বিতর্ক আরও বেড়ে গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমের সামনে অর্জুন সিংকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি অর্জুন সিংকে একজন 'অপরাধী' (Criminal) হিসেবে অভিহিত করেন। রাজের দাবি, অর্জুন সিং ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছেন এবং গুন্ডারাজ চালাচ্ছেন। অর্জুনকে ভোট দেওয়া মানে ব্যারাকপুরে আবার গুণ্ডাবাজিকে ডেকে আনা, অপরাধকে আশ্রয় দেওয়া। রাজ্যকে আরও পিছিয়ে দেওয়া। আর এই আবহেই ভোটের আগেই রাজ বনাম অর্জুন সংঘাত চরমে। রাজ চক্রবর্তী অত্যন্ত কড়া ভাষায় অর্জুন সিংকে আক্রমণ করেছেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে দাদাগিরি বা গুন্ডারাজ আর সহ্য করা হবে না। অর্জুন সিংয়ের রাজনৈতিক ডিগবাজি এবং এলাকায় তার প্রভাব কমাতেই রাজ চক্রবর্তী এই আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।
পাল্টা অর্জুন সিং এই আক্রমণ শুনে যা বলেছেন তাতে বিতর্ক আরও বেড়ে গিয়েছে। অর্জুন রাজ চক্রবর্তী সম্পর্কে নোংরা ভাষায় আক্রম করে বলেছে রাজ একটা নোংরা লোক, ও ব্লু ফিল্ম বানায়, সিনেমায় ওঁর বউকে নায়িকা বানায় আর তৃণমূলের কয়েকটা উঠতি ছোট অভিনেতাকেই ও শুধু রোল দেয়।
এই লিংকে ক্লিক করে দেখুন সেই বিতর্ক...
https://youtube.com/shorts/n7ijZHUmIfA?si=SDRt09q-ty7kIdhD
ব্যারাকপুরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি: বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যারাকপুর এবং ভাটপাড়া এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। বোমাবাজি এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনায় বারবার উত্তপ্ত হয়েছে এই এলাকা। রাজ চক্রবর্তীর মতে, এই সমস্ত অশান্তির মূলে রয়েছেন অর্জুন সিং এবং তার অনুগামীরা।
বিজেপি বনাম তৃণমূল সমীকরণ: অর্জুন সিং এক সময় তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়েছিলেন, আবার তৃণমূলে ফিরেছিলেন এবং সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে আবারও বিজেপিতে যোগ দেন। রাজ চক্রবর্তীর অভিযোগ, অর্জুন সিং যখনই যে দলে থাকেন, সেখানে কেবল নিজের স্বার্থ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।
দেখুন রাজ পাল্টা কী বললেন...
উন্নয়ন বনাম সন্ত্রাস: রাজ চক্রবর্তী দাবি করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তিনি এলাকায় উন্নয়ন করতে চান, কিন্তু অর্জুন সিংয়ের মতো মানুষেরা এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সেই কাজে বাধা দিচ্ছেন। তিনি স্পষ্ট জানান যে, পুলিস ও প্রশাসন এই ধরনের 'অপরাধীদের' বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।
অর্জুনের এই কথার উত্তরে রাজও বিস্ফোরক জবাব দিয়েছেন। বলেছেন যে, অর্জুন সিং বাড়িতে বসে ব্লু ফিল্ম দেখে মোবাইলে। ওঁর তো ওটাই কাজ। বাংলা সিনেমা তো দেখে না। আর ও যে গুণ্ডা, তা তো বলার অবকাশ রাখে না।
সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে বিধানসভা ভোটের আগে এই বাক-তরজা যে বড় আকার নিচ্ছে সময়ই বলে দেবে।
আরও পড়ুন: RBI Currency Update 2026: বড় খবর! আবারও বন্ধ হচ্ছে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট? জাল টাকা রোধে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত...
আরও পড়ুন: Deadly Accident in Sikkim: ভয়ংকর গাড়ি দুর্ঘটনা! হাইওয়ের রেলিং ভেঙে তিস্তার জলে জাস্ট ভ্যানিস কুণাল-অনিকেতদের ইনোভা...মর্মান্তিক...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)