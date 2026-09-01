/বেহালায় এবার পুরোদস্তুর বিমান পরিষেবা? মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে দরবার ক্রীড়ামন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেহালায় এবার বিমান পরিষেবা? বিমানবন্দরটি চালু করার দাবিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডুকে চিঠি দিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্য়মন্ত্রীর চিঠি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হাতে তুলে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী, বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ।
পোশাকি নাম, বেহালা ফ্লাইংয়িং ক্লাব। কিন্তু পরিকাঠামো বিমানবন্দরের মতোই। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বেহালা বিমানবন্দরের রানওয়েটি ৯১৫ মিটার দীর্ঘ। যা ATR-72 যাত্রীবাহী বিমান, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স এবং চার্টার্ড বিমান চলাচলের জন্য উপযুক্ত। সম্প্রতি ড্রোনের মাধ্যমে বেহালা বিমানবন্দরের সমীক্ষা হয়। চিঠিতে সেকথাও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বেহালা বিমানবন্দরের জমির পরিমাণ ২১৫.৫৮৭৫ একর। এই জমি কলকাতা ব্লকের গোপালপুর, বেহালা ও পরুই—এই তিন মৌজায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর মতে, বেহালা বিমানবন্দর পুনরায় চালু হলে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উপর থেকে অনেকটাই চাপ কমবে। কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শিল্পোন্নয়ন, আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসাজনিত জরুরি বিমান পরিষেবা, পর্যটন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই বিমানবন্দরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের তরফে বিমানবন্দর চালুর জন্য প্রয়োজনীয় জমি, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য অনুমোদনের ক্ষেত্রে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।
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