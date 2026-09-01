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বেহালায় এবার পুরোদস্তুর বিমান পরিষেবা? মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে দরবার ক্রীড়ামন্ত্রীর

Behala Airport flight service: কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বেহালা বিমানবন্দরের রানওয়েটি ৯১৫ মিটার দীর্ঘ। যা  ATR-72 যাত্রীবাহী বিমান, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স এবং চার্টার্ড বিমান চলাচলের জন্য উপযুক্ত।  

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 01, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:00 AM IST
বেহালায় এবার পুরোদস্তুর বিমান পরিষেবা? মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে দরবার ক্রীড়ামন্ত্রীর
Image Credit: বেহালা বিমানবন্দর চালুর উদ্যোগ রাজ্যের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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