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রেয়াত করা হবে না কাউকেই! তোলাবাজির অভিযোগে বরখাস্ত বিজেপি নেতা তুহিন

BJP Leader Suspended: বিজেপির বেহালা ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি তুহিন পালের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। প্রমোটার কাশীনাথ মণ্ডলের দাবি, প্রমোটিং কাজের জন্য তাঁর কাছে ৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল। এই অভিযোগের জেরে তুহিন পালকে শোকজ় এবং দল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 23, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:05 PM IST
রেয়াত করা হবে না কাউকেই! তোলাবাজির অভিযোগে বরখাস্ত বিজেপি নেতা তুহিন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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রেয়াত করা হবে না কাউকেই! তোলাবাজির অভিযোগে বরখাস্ত বিজেপি নেতা তুহিন
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