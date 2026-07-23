/রেয়াত করা হবে না কাউকেই! তোলাবাজির অভিযোগে বরখাস্ত বিজেপি নেতা তুহিন

সন্দীপ প্রামাণিক: তৃণমূলের আমলে ব্যবসা করতে গেলে তোলা দিতে হত বলে বারবার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি। তবে এবার সেই একই পদ্ধতিতে বিজেপির এক স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে বেহালা ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির বেহালা ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি তুহিন পাল। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী তথা প্রমোটার কাশীনাথ মণ্ডল। ইতোমধ্যেই বেহালা দু'নম্বর মণ্ডল সভাপতি তুহিন পালকে শোকজ় করল করল বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব।
জানা গিয়েছে, রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির প্রধান প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠির মাধ্যমে তুহিন পালকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। চিঠিতে জানানো হয়েছে, ভোটের পর মানুষকে ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া এবং তোলাবাজি করার অভিযোগ এসেছে তুহিন পালের বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, এই ধরনের কাজ অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং দলের নিয়মনীতির বিরুদ্ধে। সেই কারণেই তাঁকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে, এমন কাজের জন্য কেন তিনি করেছেন তা আগামী সাতদিনের মধ্যে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কাশীনাথ মণ্ডলের অভিযোগ, তিনি ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের একটি জায়গায় প্রমোটিংয়ের কাজ শুরু করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁকে তুহিন পাল নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠান। অভিযোগ, সেখানে তাঁকে বলা হয়, কাজ শুরু করতে হলে বিজেপির পার্টি ফান্ডে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হবে। কিন্তু এত টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানান কাশীনাথবাবু।
অভিযোগ, এরপরই বিষয়টি নিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বেহালা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী। তাঁর দাবি, তুহিন পাল তাঁর কাছে টাকা চেয়েছিলেন এবং সেই কথোপকথনের একটি অডিয়ো রেকর্ডও বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তবে বিজেপি দলের নেতৃত্ব বারবার দাবি করে এসেছে, তাদের শাসনকালে ব্যবসা করতে গেলে কোনওরকম তোলা দিতে হবে না। সেই দলেরই স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা।
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