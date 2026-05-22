/Behala Drainage Issues: বেহালায় ১৫ বছর ধরে রাস্তার বেহাল দশা, জমা জলের দুর্ভোগ: পুরকমিশনারের দ্বারস্থ বিজেপি বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ

BJP MLA Dr Indranil Khan Meets KMC Commissioner Smita Pandey: দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ব্রাত্য বেহালা পশ্চিম! ভাঙা রাস্তা আর নিকাশির অভাবে সামান্য বৃষ্টিতেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন মানুষ। এলাকার বাসিন্দাদের এই চরম দুর্ভোগের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আজ কলকাতা পুরসভার মিউনিসিপাল কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের দ্বারস্থ হলেন বেহালা পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক চিকিৎসক ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ। দ্রুত ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নতি ও রাস্তা সংস্কারের দাবি জানান তিনি। পুরসভার তরফ থেকে অতি দ্রুত অ্যাসেসমেন্ট করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
অয়ন শর্মা-রক্তিমা দাস: দীর্ঘ দেড় দশক ধরে সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি রাস্তায়। সামান্য বৃষ্টি হলেই নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে তৈরি হয় নরককুণ্ড। বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একাধিক এলাকার এই দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ দশা নিয়ে এবার সরাসরি কলকাতা পুরসভার (KMC) দ্বারস্থ হলেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ। এলাকার সাধারণ মানুষের লাগাতার অভিযোগ ও ক্ষোভের পর, শুক্রবার কলকাতা পুরসভার মিউনিসিপাল কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন তিনি। দীর্ঘ আলোচনা শেষে পুরসভার তরফ থেকে দ্রুত এলাকা পরিদর্শন ও ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, গত ১৫ বছর ধরে এখানকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সংযোগকারী রাস্তার কোনো রকম বড়সড় সংস্কার বা মেরামতি হয়নি। পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, যা বর্ষা তো বটেই, সাধারণ সময়েও যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মাঝেমধ্যেই ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা।
সমস্যা কেবল রাস্তাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ সিস্টেম পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ। বর্ষাকাল দূরস্ত, সামান্য কয়েক মিনিটের বৃষ্টিতেই বেহালা পশ্চিমের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আলপনা থিয়েটার মোড়, ঠাকুরপুকুর বা শীলপাড়া সংলগ্ন একাধিক ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের দিনের পর দিন জলবন্দি হয়ে থাকতে হয়। নোংরা জল ঘরের ভেতর ঢুকে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়। বিধায়ক ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ-র দাবি, "এখানে ড্রেনেজ সিস্টেমের আমূল সংস্কার ও উন্নতির প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে, যার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ করদাতা নাগরিকদের।"
এলাকার মানুষের এই চরম দুর্ভোগের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আজ কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তরে পৌঁছান বিজেপি বিধায়ক ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ। সেখানে তিনি পুরসভার মিউনিসিপাল কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। বৈঠকে বেহালা পশ্চিমের রাস্তাঘাটের দুরবস্থার ছবি এবং নিকাশি সমস্যার খতিয়ান পুরকমিশনারের কাছে তুলে ধরেন বিধায়ক।
বৈঠক শেষে ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ জানান, পুরকমিশনার স্মিতা পাণ্ডে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনেছেন। পুরসভার তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, অতি দ্রুত কলকাতা পুরসভার একটি বিশেষজ্ঞ দল বেহালা পশ্চিমের ওই সমস্যা জর্জরিত এলাকাগুলো পরিদর্শন করবে। পুরো পরিস্থিতির একটি টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট বা মূল্যায়ন করে দ্রুত রাস্তা সংস্কার ও ড্রেনেজ সিস্টেমের আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই বিধানসভা এলাকায় দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়া এবং জল জমার সমস্যা বজায় থাকা নিঃসন্দেহে বর্তমান পুরবোর্ডের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে। বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক পদটি দীর্ঘদিন ধরে শাসকদলের দখলে থাকলেও, একুশের নির্বাচনে এখানে পদ্ম ফোটান ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুরসভার ওপর চাপ বাড়িয়ে তিনি এই নাগরিক ইস্যুকে হাতিয়ার করেছেন। এখন দেখার, পুরকমিশনারের আশ্বাসের পর কত দ্রুত বেহালাবাসী এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান।
