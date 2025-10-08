English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Behala incident: স্ত্রীর ফোনে পরপুরুষের 'অশ্লীল' SMS! ডিভোর্সের আগে শেষবারের মতো দেখার জন্য ভিডিয়ো কল করেই...

Behala extra marital affair: বিজয়া দশমীর দিন স্ত্রীকে ফোন করে শেষবারের মতো দেখার জন্য ভিডিয়ো কল করতে বলে। কিন্তু স্ত্রী আর ভিডিয়ো কল করে না। শেষে ফোনে কথোপকথনের মধ্যেই...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 8, 2025, 04:25 PM IST
Behala incident: স্ত্রীর ফোনে পরপুরুষের 'অশ্লীল' SMS! ডিভোর্সের আগে শেষবারের মতো দেখার জন্য ভিডিয়ো কল করেই...

সন্দীপ প্রামাণিক: স্ত্রীর ফোনে অন্য পুরুষের সঙ্গে অশ্লীল এসএমএস হাতেনাতে ধরে ফেলল স্বামী! তারপর থেকেই মানসিক অবসাদ! মানসিক অবসাদে শেষে আত্মঘাতী যুবক। এমনই অভিযোগ যুবকের পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে খাস কলকাতায় বেহালার বুকে। 

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনা বেহালা থানার অন্তর্গত জয়শ্রী বামা চরণ রায় রোডের বাসিন্দা সুপ্রিয় পন্ডিতের ৭ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল রিয়া পন্ডিতের সঙ্গে। কয়েক মাস ধরেই দুজনের মধ্যে গন্ডগোল চলছিল কোনও এক তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে। সুপ্রিয়র পরিবারের লোকজনের বক্তব্য একদিন নিজের স্ত্রীর ফোনে অশ্লীল এসএমএস দেখেও ফেলে সুপ্রিয়। সেখানে কোনও এক তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে স্ত্রী রিয়ার আপত্তিকর কথোপকথন দেখে ফেলে সে। তারপর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিল সুপ্রিয়। শেষমেষ সিদ্ধান্ত নেয় ডিভোর্স দেবে। 

কিন্তু সুপ্রিয় কোনওরকম ভাবেই তাঁর স্ত্রী-র সঙ্গে অন্য পুরুষের সম্পর্ক মেনে নিতে পারছিলেন না। সেই নিয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। শেষে বিজয়া দশমীর দিন স্ত্রীকে ফোন করে শেষবারের মতো দেখার জন্য ভিডিয়ো কল করতে বলে। কিন্তু স্ত্রী আর ভিডিয়ো কল করে না। শেষে ফোনে কথোপকথনের মধ্যেই সুপ্রিয় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। নিজের ঘরেই সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ি দেয় সুপ্রিয়। ফোনে থাকা অবস্থায় স্ত্রী রিয়া পুরো বিষয়টা বুঝতে পেরে, সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়িতে ফোন করে। 

রিয়ার ফোন পেয়েই ছুটে আসেন পাশের বাড়ির লোক। ছুটে এসে তাঁরাই সুপ্রিয়কে ঝুলন্ত অবস্থায় উপর থেকে নামায়। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় টালিগঞ্জের এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে। ৬ দিন চিকিত্সার পর গতকাল সুপ্রিয়র মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে বেহালা থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। এই আত্মহত্যার জন্য সুপ্রিয়র স্ত্রী রিয়াকে দায়ী করে রিয়ার শাস্তির দাবি জানিয়েছে সুপ্রিয়র মা ও পরিবারের লোকজন।

আরও পড়ুন, Husband kills wife and son: 'পুজোর সময়ও একসঙ্গে জামাকাপড়ও কেনে দুজনে...' স্ত্রী ও ৭-র ছেলেকে করাত দিয়ে কেটে.... ভয়ংকর ঘটনা!

আরও পড়ুন, Indian Railways: ট্রেনের টিকিটেও প্লেনের সুবিধা! কনফার্মড টিকিটেই এবার যাত্রীরা পারবেন...

আত্মহত্যা স্টোরিতে এই ডিসক্লেইমার দিতে হবে:
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
BehalaEXTRA MARITAL AFFAIR
পরবর্তী
খবর

SSC Case: 'লিস্ট কেন দিচ্ছেন না? SSC-র রেজাল্টই বা কবে?', কমিশনকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের...
.

পরবর্তী খবর

Viral Video: তিক্ততার অবসান! ৫০ লাখ দিয়েও মন পাননি স্ত্রীর, ডিভোর্সের পর ছেলেকে দুধ দিয়ে শুদ...