Beleghata Assembly Election Results 2026: কুণাল বনাম পার্থ, বেলেঘাটার আস্থা কি ক্ষমতাসীন দলেই? জমজমাট লড়াই

Beleghata Assembly Election Results 2026: ৯০০০-এর উপর ভোটে এগিয়ে কুণাল ঘোষ।

শুভপম সাহা | Updated By: May 4, 2026, 11:50 AM IST
বেলেঘাটায় কুণাল রাজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  পূর্ব কলকাতার ঘন জনবসতি পূর্ণ এলাকা বেলেঘাটা। যে এলাকার শিকড় ১৭১৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, মুঘল সম্রাট ফারুকসিয়ারের কাছ থেকে জমি ইজারা নেওয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন। মূলত শহুরে এলাকায় কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই। ২০২৪ সালে এখানে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৫৩,৮০২ জন, যা ২০২১ সালের ২৫০,৮৮১ জন এবং ২০১৯ সালের ২৪২,৫৯৩ জন ভোটারের তুলনায় বেড়েছে। মোট ভোটারের ২৫.২০ শতাংশই মুসলিম, যা এখানকার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী; অন্যদিকে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের হার যথাক্রমে ৬.৩৩ শতাংশ এবং ০.১২ শতাংশ। এখানকার কর্মচঞ্চল পরিবেশ সত্ত্বেও একটি শহুরে আসন হিসেবে বেলেঘাটায় ভোটের হার বেশ উপরের দিকে। যা ২০১১ সালে ৭০.৫৪ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৬৬.৩৮ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৬৮.০১ শতাংশ, ২০২১ সালে ৬৩.১৮ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৬৬.৪০ শতাংশ ছিল।

ভোটের লাইভ রেজাল্ট জানতে ক্লিক করুন 

আজকের লড়াই

বিজেপি: পার্থ চৌধুরী 
তৃণমূল: কুণাল ঘোষ
কংগ্রেস: শাহিনা জাভেদ

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

এই নির্বাচনী কেন্দ্রটি শেষ ১০টি বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। ইতিহাস বলছে বাংলার ক্ষমতাসীন দলগুলির থেকেই নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এসেছে। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সিপিআইএম এই কেন্দ্রে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল। যার সূচনা হয়েছিল কৃষ্ণপদ ঘোষের হাত ধরে এবং পরবর্তীতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দল টানা পাঁচবার জিতেছে। ২০১১ সালে তৃণমূলের পরেশ পাল বামপন্থীদের সেই জয়ের ধারা ভেঙে টানা তিন মেয়াদ এই আসন নিজের দখলে রেখেছিল। তিনি প্রতিটি নির্বাচনেই বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে জয়লাভ করেন। ২০১১ সালে তিনি সিপিআইএমের অনাদি কুমার সাহুকে ৩১,৬৮৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ২০১৬ সালে রাজীব বিশ্বাসকে ২৬,১৭৯ ভোটের ব্যবধানে এবং ২০২১ সালে বিজেপির কাশিনাথ বিশ্বাসকে ৬৭,১৪০ ভোটের ব্যবধানে হারান। ২০২১ সালের নির্বাচনে সিপিআইএম তৃতীয় স্থানে নেমে আসে। যা এই অঞ্চলে বামপন্থীদের ক্রমহ্রাসমান প্রভাবকেই প্রতিফলিত করে। কসভা নির্বাচনের ফলাফলেই তৃণমূল কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। গত চার নির্বাচনী চক্র ধরে বেলেঘাটায় দলটি ধারাবাহিক ভাবেই এগিয়ে রয়েছে। ২০০৯ সালে সিপিআইএমের তুলনায় তাদের ভোটের ব্যবধান ছিল ৬,৯৫৭টি। যা ২০১৪ সালে একলাফে বেড়ে দাঁড়ায় ২৯,৮০১-এ। ২০১৯ সাল থেকে সিপিআইএমের জায়গা নিয়ে বিজেপি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এলেও, তৃণমূলের ভোটের ব্যবধান ২০১৯ সালে বেড়ে ৫০,৯০২-এ পৌঁছায় এবং ২০২৪ সালে তা ৪৬,১১২-তে বজায় থাকে।

এবার কী হতে চলেছে

সমস্ত প্রধান রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচনে ধারাবাহিক ভাবে শীর্ষস্থানে থাকার অবিচ্ছিন্ন রেকর্ড, জয়ের বিশাল ব্যবধান এবং বাম-কংগ্রেস জোটের লক্ষণীয় অবক্ষয় এবং ভোটার সমর্থনের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান ঘুচিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিজেপির চ্যালেঞ্জ—এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে, কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটলে ২০২৬ সালে বেলেঘাটা আসনটি নিজেদের দখলে রাখার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস অত্যন্ত সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

