TMC Worker Death: বেলেঘাটায় বর্বরতা: বাড়ি থেকে ফোন করে ডাকল কারা? মাত্র ২০ মিটার দূরেই মিলল তৃণমূল কর্মীর রক্তাক্ত দেহ

TMC Worker Death: বেলেঘাটায় বর্বরতা: বাড়ি থেকে ফোন করে ডাকল কারা? মাত্র ২০ মিটার দূরেই মিলল তৃণমূল কর্মীর রক্তাক্ত দেহ
West Bengal Assembly Election 2026 Result: তিনি সাড়ে ৯ টা নাগাদ বেরোন। এরপর রাত ১১ টা নাগাদ বাড়ির ২০ মিটার দূরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। আজ দেহের ময়না তদন্ত হবে।
অয়ন ঘোষাল: ভোট গণনা শেষ হতে না হতেই উত্তপ্ত বেলেঘাটা। মঙ্গলবার রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিশ্বজিৎ পট্টনায়ক (৪৫) নামে এক তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠল। মৃত ব্যক্তি পেশায় একজন শ্যেফ ছিলেন এবং ভোট গণনার দিন এজেন্টের দায়িত্ব সামলেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।
পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাত ৮টা থেকেই বিশ্বজিতের ফোনে বারবার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের কল আসছিল। তাঁকে বাড়ির বাইরে বেরোনোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরোন। এর কিছুক্ষণ পরেই, রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ জনা ২৫ দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় এবং বাড়ির প্রধান লোহার গেটটি হিঁচড়ে উপড়ে ফেলে দেয়।
রাত ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে মাত্র ২০ মিটার দূরে বিশ্বজিৎবাবুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আজ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। এটি কি কেবলই একটি দুর্ঘটনা নাকি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যা, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফোনের কল লিস্ট খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে চাইছে পুলিস। ঘটনার পর থেকে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে বিজেপি জয়ী হওয়ার পর, সরকার পরিবর্তন হচ্ছে। এই আনন্দে এলাকায় খাওয়া দাওয়া ও আবির খেলায় মেতেছিল বিজেপি কর্মীরা। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বিজেপি সমর্থক যাদব বর। রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফেরার পথে বাড়ির কাছেই তাকে ঘিরে ধরে মারধর করে পাশেই ফেলে রেখে যায়। অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে উদয়নারায়ণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাটি উদয়নারায়ণপুর থানা এলাকার দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মানশ্রী রামচক গ্রামে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
